Путин показал путь ухода от сырьевой модели развития России

Для этого властям понадобится новый подход к управлению экономикой

18 августа 2022 в 22:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин считает санкции мощным стимулом для развития отчественной промышленности Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Президент Владимир Путин обозначил пути ухода экономики России от сырьевой модели развития. Так эксперты оценивают заявления главы государства на совещании по вопросам судостроительной промышленности 18 августа, где он поручил активнее производить гражданские корабли, несмотря на трудности с импортом комплектующих. Для решения столь сложной задачи правительству понадобится новый подход к управлению экономикой с позиции технологического суверенитета, рассказали URA.RU экономисты. Открывая совещание, Путин подчеркнул важность увеличения объемов рыбного промысла, экспорта отечественных товаров, укрепления всей системы грузоперевозок для загрузки смежных отраслей и развития профессионального инженерного образования в России. «В последнее время у российских судостроительных компаний возникли известные трудности с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов. Причина известна: она — в невыполнении зарубежными партнерами своих обязательств, причем ввиду чисто политических, конъюнктурных сиюминутных соображений и причин», — отметил он. Россия испытывает недостаток как в морских, так и в речных грузовых судах разных типов Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Президент поручил принять конкретные меры в ответ на недружественные действия зарубежных поставщиков. «Обращаю внимание всех коллег, прежде всего в правительстве, но и, конечно, [руководителей] предприятий судостроения: нужно сделать все, чтобы обеспечить выполнение производственных программ, свести к минимуму влияние — ясно, что все свести к нулю невозможно, но к минимуму нужно свести влияние текущих негативных факторов, а также избежать их повторения в будущем», — сказал глава государства. Путин подчеркнул, что санкции против России должны стать мощным стимулом для развития собственных компетенций в области судостроения. «Все импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать, но нужно делать так, чтобы как можно больше операций по оснащению, дооборудованию, ремонту судов проводилось именно в нашей стране. У России есть все необходимое для уверенного, долгосрочного развития судостроения», — указал президент. У России есть технологии для производства ледоколов и других сложных крупнотоннажных судов Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Чтобы отечественные верфи смогли выпуска любые суда под нужды российских предприятий, включая крупнотоннажные, экономике страны требуется структурная перестройка, рассказал URA.RU ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников. «Развитие судостроения — это специфическая и технологически сложная задача, для ее решения требуется управление огромным числом межотраслевых связей. В этом она похожа на самолетостоение, автомобили и космос. Успех гражданского судостроения будет означать уход России от сырьевой модели развития», — объяснил эксперт. По словам Масленникова, в условиях санкций дефицит газовозов, контейнеровозов, танкеров и других гражданских судов сдерживает развитие российской экономики. «Газовозы требуются для перевозки продукции заводов по производству сжиженного природного газа на перспективные азиатские рынки, без контейнеровозов не наладить импорт и несырьевой экспорт, танкеры сейчас фрахтуются за огромные деньги и лучше бы иметь собственные. Свое судостроение — безальтернативный сценарий, если мы хотим быть страной высокоразвитой промышленности. Без такого прорыва Россия не сможет полноценно освоить северный морской путь, а также южные торговые маршруты», — добавил экономист. Статья по теме Правительство РФ представило новый план освоения Арктики Для решения столь сложной задачи правительству понадобится новый подход к управлению экономикой, убежден директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Это должно быть развитие в рамках концепции технологического суверенитета, когда у вас по ключевым направлениям создан полный цикл производства внутри страны. Я соглашусь с тем, что судостроение — это сложная отрасль. Это видно хотя бы по тому, что практически все страны с выходом к морю располагают судоремонтными мощностями, а вот собственным производством — очень немногие. Если говорить про специальные крупнотоннажные суда, например, ледоколы, то их могут делать вообще единицы. Для экономики страны освоение такого производства действительно равноценно прорыву», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин обозначил пути ухода экономики России от сырьевой модели развития. Так эксперты оценивают заявления главы государства на совещании по вопросам судостроительной промышленности 18 августа, где он поручил активнее производить гражданские корабли, несмотря на трудности с импортом комплектующих. Для решения столь сложной задачи правительству понадобится новый подход к управлению экономикой с позиции технологического суверенитета, рассказали URA.RU экономисты. Открывая совещание, Путин подчеркнул важность увеличения объемов рыбного промысла, экспорта отечественных товаров, укрепления всей системы грузоперевозок для загрузки смежных отраслей и развития профессионального инженерного образования в России. «В последнее время у российских судостроительных компаний возникли известные трудности с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов. Причина известна: она — в невыполнении зарубежными партнерами своих обязательств, причем ввиду чисто политических, конъюнктурных сиюминутных соображений и причин», — отметил он. Президент поручил принять конкретные меры в ответ на недружественные действия зарубежных поставщиков. «Обращаю внимание всех коллег, прежде всего в правительстве, но и, конечно, [руководителей] предприятий судостроения: нужно сделать все, чтобы обеспечить выполнение производственных программ, свести к минимуму влияние — ясно, что все свести к нулю невозможно, но к минимуму нужно свести влияние текущих негативных факторов, а также избежать их повторения в будущем», — сказал глава государства. Путин подчеркнул, что санкции против России должны стать мощным стимулом для развития собственных компетенций в области судостроения. «Все импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать, но нужно делать так, чтобы как можно больше операций по оснащению, дооборудованию, ремонту судов проводилось именно в нашей стране. У России есть все необходимое для уверенного, долгосрочного развития судостроения», — указал президент. Чтобы отечественные верфи смогли выпуска любые суда под нужды российских предприятий, включая крупнотоннажные, экономике страны требуется структурная перестройка, рассказал URA.RU ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников. «Развитие судостроения — это специфическая и технологически сложная задача, для ее решения требуется управление огромным числом межотраслевых связей. В этом она похожа на самолетостоение, автомобили и космос. Успех гражданского судостроения будет означать уход России от сырьевой модели развития», — объяснил эксперт. По словам Масленникова, в условиях санкций дефицит газовозов, контейнеровозов, танкеров и других гражданских судов сдерживает развитие российской экономики. «Газовозы требуются для перевозки продукции заводов по производству сжиженного природного газа на перспективные азиатские рынки, без контейнеровозов не наладить импорт и несырьевой экспорт, танкеры сейчас фрахтуются за огромные деньги и лучше бы иметь собственные. Свое судостроение — безальтернативный сценарий, если мы хотим быть страной высокоразвитой промышленности. Без такого прорыва Россия не сможет полноценно освоить северный морской путь, а также южные торговые маршруты», — добавил экономист. Для решения столь сложной задачи правительству понадобится новый подход к управлению экономикой, убежден директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Это должно быть развитие в рамках концепции технологического суверенитета, когда у вас по ключевым направлениям создан полный цикл производства внутри страны. Я соглашусь с тем, что судостроение — это сложная отрасль. Это видно хотя бы по тому, что практически все страны с выходом к морю располагают судоремонтными мощностями, а вот собственным производством — очень немногие. Если говорить про специальные крупнотоннажные суда, например, ледоколы, то их могут делать вообще единицы. Для экономики страны освоение такого производства действительно равноценно прорыву», — заключил эксперт.