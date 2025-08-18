18 августа 2025

«Урал» впервые проиграл матч в новом сезоне ФНЛ

«Урал» проиграл свой первый матч в новом сезоне
«Урал» проиграл свой первый матч в новом сезоне

ФК «Урал» не смог продлить свою серию из побед до пяти матчей подряд в рамках Футбольной Национальной Лиги. В этот раз «шмели» проиграли «Торпедо». Сам матч проходил на домашнем поле клуба из Москвы.

В первом тайме клуб из Екатеринбурга оказывал давление на своих противников, однако забить гол так и не удалось. На 37 минуте «Урал» все же забил в ворота соперников, но судья посчитал, что был офсайд, поэтому гол отменили. Уже на 50 минуте игрок «Торпедо» забил в ворота «шмелей». Это был единственный гол за весь матч.

Сейчас на счету у «Урала» четыре победы и одно поражение. Следующий матч в рамках ФНЛ должен пройти в Екатеринбурге.

