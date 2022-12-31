Как Россия прожила 2022-й. Фотоитоги года

Для России 2022 год стал годом настоящих испытаний, в которых появляются сильные идеи и проявляются сильные люди Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уходящий 2022 год для Москвы, как и для всей страны, оказался непростым, но насыщенным интересными событиями. Столица оправилась от пандемии коронавируса, научилась жить в условиях беспрецедентных санкций Запада. Москва провела частичную мобилизацию, оказывает помощь семьям героев, которые защищают интересы страны в Донбассе, в Запорожье и на Херсонщине. Чем запомнится 2022 год москвичам и гостям столицы — в подборке руководителя фотослужбы URA.RU Владимира Андреева.

8 апреля 2022 года Россия простилась с основателем ЛДПР, легендарным политиком Владимиром Жириновским Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по отечески относится к молодым депутатам, даже с другими политическими взглядами (на фото — Слуцкий с депутатом от «Единой России» Ольгой Тимофеевой в ожидании выступления президента РФ Владимира Путина на Совете законодателей в Санкт-Петербурге) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Ростуризма Дарина Догузова лишилась своей должности, да и само ведомство упразднено, а его полномочия переданы министерству экономического развития и его руководителю Максиму Решетникову Фото: Владимир Андреев © URA.RU

9 мая президент РФ Владимир Путин направляется из Кремля к трибуне, чтобы произнести знаковую речь в честь Победы в Великой Отечественной войне и в честь защитников Донбасса — правнуков тех, кто отвоевал победу над нацизмом в 1945 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Воздушная часть парада Победы на Красной площади — один из самых ярких моментов праздника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин покидает Красную площадь по окончании парада Победы 9 мая в компании министра обороны Сергея Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Память о героях Великой Отечественной войны, спасших мир от фашизма, жива в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Возрожденное общество «Знание» в 2022 году провело несколько марафонов, и на одном из них пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл молодежи тонкости информационной войны, которую ведет Запад против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дмитрий Рогозин еще в роли главы «Роскосмоса» на том же марафоне общества «Знание» раскрыл школьникам и студентам, какое космическое будущее ждет Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года глава Газпрома Алексей Миллер и подумать не мог, что в сентябре детище его компании — газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» будут взорваны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьеру Александру Новаку в 2022 году работы сильно прибавилось: западные санкции заставили срочно искать новые рынки сбыта российских углеводородов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российским олигархам Алексею Мордашову (слева) и Дмитрию Пумпянскому (справа) тоже пришлось подстраиваться под санкции… Фото: Владимир Андреев © URA.RU

…но от голода Россия точно не умрет: премьер-министр РФ Михаил Мишустин убедился в этом лично, побывав в одном из агрокомплексов в Подмосковье Фото: Владимир Андреев © URA.RU

…а с технологиями и товарами по параллельному импорту помогут партнеры по ЕАЭС, с которыми премьер-министр РФ Михаил Мишустин в 2022 году общался как никогда плотно и регулярно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия сделала разворот на Восток, и Восточный экономический форум в Приморье показал, что зарубежный бизнес хочет работать в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах проголосовали за вступление в состав России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

30 сентября в состав России приняты четыре региона. Один из них — Донецкую народную республику — возглавил Денис Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инок Киприян приехал в Москву на День Героев Отечества: в миру — Валерий Бурков, получивший Звезду Героя еще в Афганистане Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Военная спецоперация по освобождению Донбасса усилила внимание властей к армии и флоту: оказывать первую медпомощь учат даже поваров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2022 году активизировались интеграционные процессы в рамках Союзного государства. К этому подтолкнули санкции… Фото: Владимир Андреев © URA.RU

…и президент Белоруссии Александр Лукашенко зачастил в Россию, да и встречи и созвоны с президентом РФ Владимиром Путиным стали проходить чаще Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (справа) в 2022 году демонстрировал попытки разрешить конфликт с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, но к мирному договору это пока не привело Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После перерыва из-за пандемии коронавируса вновь состоялся Каспийским форум, на котором Россию представлял премьер-министр Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вопросы транспортного развития страны для правительства РФ входят в число приоритетных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В сентябре Россия простилась с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

А Великобритания простилась со своей королевой Елизаветой II Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Коронавирусные ограничения в России сняты, но премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своей поездки в Читу все-таки подстраховался Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганский губернатор Вадим Шумков о чем-то увлеченно рассказывает своим коллегам во время подготовки к заседанию Госсовета России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России появилось новое движение детей и молодежи, первый съезд которого прошел в самом центре столицы — в Манеже Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На родине первого космонавта планеты Юрия Гагарина открылся новый спортивный зал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поклонники из разных уголков России съехались в Москву, чтобы проститься с солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Банк России представил новую сторублевую купюру Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Столичный регион остается главным местом притяжения для трудовых мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские регионы достойно прошли непростой 2022 год, а лучшие из них, те, кто реализовал крупные инфраструктурные проекты, даже получили поддержку от Москвы (на фото — вице-премьер Марат Хуснуллин и первый замглавы АП РФ Сергей Кириенко) Фото: Владимир Андреев © URA.RU