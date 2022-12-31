Как Россия прожила 2022-й. Фотоитоги года

Для России 2022 год стал годом настоящих испытаний, в которых появляются сильные идеи и проявляются сильные люди
Уходящий 2022 год для Москвы, как и для всей страны, оказался непростым, но насыщенным интересными событиями. Столица оправилась от пандемии коронавируса, научилась жить в условиях беспрецедентных санкций Запада. Москва провела частичную мобилизацию, оказывает помощь семьям героев, которые защищают интересы страны в Донбассе, в Запорожье и на Херсонщине. Чем запомнится 2022 год москвичам и гостям столицы — в подборке руководителя фотослужбы URA.RU Владимира Андреева.
8 апреля 2022 года Россия простилась с основателем ЛДПР, легендарным политиком Владимиром Жириновским
Новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по отечески относится к молодым депутатам, даже с другими политическими взглядами (на фото — Слуцкий с депутатом от «Единой России» Ольгой Тимофеевой в ожидании выступления президента РФ Владимира Путина на Совете законодателей в Санкт-Петербурге)
Глава Ростуризма Дарина Догузова лишилась своей должности, да и само ведомство упразднено, а его полномочия переданы министерству экономического развития и его руководителю Максиму Решетникову
9 мая президент РФ Владимир Путин направляется из Кремля к трибуне, чтобы произнести знаковую речь в честь Победы в Великой Отечественной войне и в честь защитников Донбасса — правнуков тех, кто отвоевал победу над нацизмом в 1945 году
Воздушная часть парада Победы на Красной площади — один из самых ярких моментов праздника
Президент РФ Владимир Путин покидает Красную площадь по окончании парада Победы 9 мая в компании министра обороны Сергея Шойгу
Память о героях Великой Отечественной войны, спасших мир от фашизма, жива в России
Возрожденное общество «Знание» в 2022 году провело несколько марафонов, и на одном из них пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл молодежи тонкости информационной войны, которую ведет Запад против России
Дмитрий Рогозин еще в роли главы «Роскосмоса» на том же марафоне общества «Знание» раскрыл школьникам и студентам, какое космическое будущее ждет Россию
На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года глава Газпрома Алексей Миллер и подумать не мог, что в сентябре детище его компании — газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» будут взорваны
Вице-премьеру Александру Новаку в 2022 году работы сильно прибавилось: западные санкции заставили срочно искать новые рынки сбыта российских углеводородов
Российским олигархам Алексею Мордашову (слева) и Дмитрию Пумпянскому (справа) тоже пришлось подстраиваться под санкции…
…но от голода Россия точно не умрет: премьер-министр РФ Михаил Мишустин убедился в этом лично, побывав в одном из агрокомплексов в Подмосковье
…а с технологиями и товарами по параллельному импорту помогут партнеры по ЕАЭС, с которыми премьер-министр РФ Михаил Мишустин в 2022 году общался как никогда плотно и регулярно
Россия сделала разворот на Восток, и Восточный экономический форум в Приморье показал, что зарубежный бизнес хочет работать в РФ
Жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах проголосовали за вступление в состав России
30 сентября в состав России приняты четыре региона. Один из них — Донецкую народную республику — возглавил Денис Пушилин
Инок Киприян приехал в Москву на День Героев Отечества: в миру — Валерий Бурков, получивший Звезду Героя еще в Афганистане
Военная спецоперация по освобождению Донбасса усилила внимание властей к армии и флоту: оказывать первую медпомощь учат даже поваров
В 2022 году активизировались интеграционные процессы в рамках Союзного государства. К этому подтолкнули санкции…
…и президент Белоруссии Александр Лукашенко зачастил в Россию, да и встречи и созвоны с президентом РФ Владимиром Путиным стали проходить чаще
Премьер-министр Армении Никол Пашинян (справа) в 2022 году демонстрировал попытки разрешить конфликт с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, но к мирному договору это пока не привело
После перерыва из-за пандемии коронавируса вновь состоялся Каспийским форум, на котором Россию представлял премьер-министр Михаил Мишустин
Вопросы транспортного развития страны для правительства РФ входят в число приоритетных
В сентябре Россия простилась с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым
А Великобритания простилась со своей королевой Елизаветой II
Коронавирусные ограничения в России сняты, но премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своей поездки в Читу все-таки подстраховался
Курганский губернатор Вадим Шумков о чем-то увлеченно рассказывает своим коллегам во время подготовки к заседанию Госсовета России
В России появилось новое движение детей и молодежи, первый съезд которого прошел в самом центре столицы — в Манеже
На родине первого космонавта планеты Юрия Гагарина открылся новый спортивный зал
Поклонники из разных уголков России съехались в Москву, чтобы проститься с солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым
Банк России представил новую сторублевую купюру
Столичный регион остается главным местом притяжения для трудовых мигрантов
Российские регионы достойно прошли непростой 2022 год, а лучшие из них, те, кто реализовал крупные инфраструктурные проекты, даже получили поддержку от Москвы (на фото — вице-премьер Марат Хуснуллин и первый замглавы АП РФ Сергей Кириенко)
Название форума АСИ в этом году «Сильные идеи для нового времени», в котором участвовал президент РФ Владимир Путин, в полной мере отражает все то, чем жила Москва да и вся Россия в 2022 году
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