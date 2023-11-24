Александр Моор пропиарил Тюменскую область на всю Россию

Тюменская область прогремела на всю страну на выставке «Россия», которая ежегодно проходит на ВДНХ. На ней Александр Моор попытался переманить туристов из Сочи в Тюмень, рассказал о прорыве региона за последние 20 лет и публично поблагодарил президента Владимира Путина за его решения, которые в корне изменили Тюменскую область. Подробнее читайте в материале URA.RU.
На прошедшей выставке Тюменская область показала себя как регион, где живут счастливые и любящие люди. Такой подход был выбран не случайно: по данным ВЦИОМ, 9 из 10 тюменцев счастливы и любят свой регион. Но есть и другие цифры: за последние 20 лет количество многодетных семей в Тюменской области увеличилось в 3,5 раза, а население выросло на 300 тысяч.
Символом Тюмени на выставке стало большое сердце, а в своей вступительной речи губернатор Моор отметил: «У нас в Тюмени есть мост Влюбленных и нет ни одного разводного».
К слову, эта шутка была далеко не единственной в речи губернатора. В своем выступлении Моор, желая завоевать внимание и интерес аудитории, часто шутил. Соцсети покорило то, как глава региона описал свое переизбрание на новый срок, намекая на ссыльное прошлое территорий Тюменской области: «Я, наверное, единственный в Сибири, который радуется второму сроку», — заявил Моор. Сравнивая выступления других губернаторов УрФО можно заметить, что Моор был подготовлен лучше других. А полпред Якушев в кулуарах поблагодарил политического замгубернатора Павла Белявского за хорошую работу.
Своей персоне Моор посвятил не так много времени. Больше обращался к своим предшественникам: Сергею Собянину и Владимиру Якушеву. Он подчеркнул, что заслуга стремительного роста региона принадлежит именно этим политикам. Так, глава региона поставил себя в позицию продолжателя политических традиций мастодонтов, которые сегодня перешли на федеральный уровень.
Но главная цель Моора на прошедшей выставке заключалась в том, чтобы привлечь к региону внимание туристов. Выполняя эту задачу, властям пришлось втянуться в соперничество с другими регионами: например, с Сочи и Камчаткой. В своем выступлении Моор акцентировал внимание на том, что долететь от Москвы до Тюмени ближе, чем Сочи. Работающие на выставке тюменские волонтеры убеждали посетителей в том, что местные подземные минеральные источники лучше, чем на Камчатке.
Примечательно, что к работе над днем Тюменской области привлекли не только чиновников из правительства, но и других представителей местной политтусовки. Каждый отвечал за свое направление. Часть мероприятий находилась в зоне ответственности мэрии, подведомственных учреждений, областной и городской дум. Мэр Тюмени Руслан Кухарук стал первым из мэров областных центров УрФО, который лично прилетел на выставку.
Культурная программа, которую представили тюменские творческие коллективы, собрала тысячи человек. В зале культурных программ были аншлаги, а уровень мастерства исполнителей оценили даже искушенные зрители. Главным гостем стал известный дирижер и руководитель тюменского симфонического оркестра Юрий Медяник.
Уровень подготовки Тюменской области к выставке высоко оценили и на федеральном уровне. Кроме того, тюменского губернатора поблагодарили за неравнодушие к развитию выставки «Россия».
«Когда в выставку еще никто не верил, губернатора Тюменской области первый приехал и сказал, что нужно сделать, чтобы мы были одними из лучших. Такой вот губернатор!» — заявила руководитель выставки-форума Наталья Виртуозова.
Ранее URA.RU сообщало, почему Тюменской области, первой из всех регионов УрФО, удалось получить собственный день на выставке «Россия».
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