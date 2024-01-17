Куйвашев впервые за 1,5 года собрал политиков, силовиков и бизнес

Запустил с ними предвыборный проект и удалился — с избранными

17 января 2024 в 22:28 Размер текста - 17 +

Последний раз столько випов собирались в Театре эстрады на инаугурацию Евгения Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургский Театр эстрады днем 17 января стал местом высочайшей концентрации истеблишмента — впервые с инаугурации губернатора Евгения Куйвашева в сентябре 2022-го. Отметить 90-летие региона пришли буквально все, кто только мог. И не только слушали поздравления и песни, но и стали свидетелями знакового предвыборного события. Дмитрий Пумпянский и Михаил Ходоровский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За полчаса до начала официальной церемонии в коридорах уже было многолюдно, но чиновники продолжали прибывать — будто следуя принципу «чем выше статус, тем позднее». В гардеробе вице-мэр Рустам Галямов, пока сдавал куртку, что-то эмоционально высказывал главе «РСГ-Академическое» Сергею Ланцову, а потом тепло поприветствовал зама губернатора Алексея Кузнецова и внезапно переключился на депутата-гонщика Сергея Карякина. В это же время наверху одиноко прогуливался колоритный вице-спикер заксо Армен Карапетян. А министры Александр Кудрявцев (отвечает за общественную безопасность) и Сергей Пересторонин (промышленность) проходили в зал, не задерживаясь. Чуть позднее появились глава областного Следкома Анатолий Надбитов, пока так и не избавившийся от приставки «и. о.» замы руководителя свердловской полиции Александра Мешкова и статусные представители других силовых ведомств. Приехали также депутат Госдумы Жанна Рябцева и Максим Иванов, сенаторы Виктор Шептий и Александр Высокинский, которому еще недавно якобы ставили в укор, что важные мероприятия в регионе он взялся пропускать. Крупный бизнес представляли меценат, глава «Сима-Ленда» Андрей Симановский, миллиардер Дмитрий Пумпянский и Михаил Ходоровский, много лет занимавший пост гендиректора «Синары», девелоперы Геннадий Черных (Prinzip) и Валерий Ананьев («Атомстройкомплекс»), директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Тут же были и другие депутаты заксобрания, мэры и их замы. Из бывших губернаторов присутствовал Александр Мишарин (2009 — 2012). Его предшественник Эдуард Россель, говорят, приболел. Волейбольный клуб «Уралочка» признали «Достоянием Среднего Урала». Николай Карполь (посередине) — его бессменный тренер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С третьим звонком на главных рядах заметили главу Екатеринбурга Алексея Орлова — в компании нового спикера думы Анны Гурарий, а перед самым началом — Куйвашева, уральского полпреда президента РФ Владимира Якушева, замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева, председателя облсуда Владимира Дмитриева, митрополита Евгения Кульберга, руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. Открыл официальную церемонию Якушев. И он, и губернатор, и спикер заксо Людмила Бабушкина в своей речи акцентировали: Свердловская область — опорный край державы, и за ее успехами стоят люди, гордые и трудолюбивые. Последовавшее награждение словно стало иллюстрацией — за многолетний труд грамоты и благодарности вручили учителям, врачам, чиновникам, общественникам, промышленникам. «Листая страницы истории развития Среднего Урала, мы убеждаемся, что на всех этапах его развития для уральцев главным делом являлся труд, выше всего ценились талант и мастерство. За последние пять лет консолидированный бюджет Свердловской области прирос на 203 млрд рублей или в 1,7 раза. Это серьезное достижение», — отметила Людмила Бабушкина и сорвала аплодисменты. Куйвашев подтвердил, что Свердловская область вступает в новое десятилетие с хорошей социально-экономической базой, на подъеме сил и энергии. «У нас много планов и задач, решение которых определит дальнейшую судьбу и вектор развития нашего региона на годы вперед, — напомнил губернатор. — Прежде всего это выборы президента России — рассчитываю на ответственность, осознанность и политическую и гражданскую зрелость наших земляков». Концертную программу открыли под песню SHAMAN «Мы» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Он дал понять, что «Иннопром» — хоть и затянулся выбор страны-партнера — пройдет, как пройдут и Игры дружбы, строительная выставка 100+TechnoBuild. «Мы продолжим развивать наши города, села, содействовать росту благосостояния уральских семей, и я верю, что у нас все получится», — настоял губернатор. И обсуждение выборов продолжилось. На связь из ВДНХ (Москва) вышли вице-президент Свердловского союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов, главы областной федерации профсоюзов (Андрей Ветлужских) и Уральской торгово-промышленной палаты (Андрей Беседин). Они подписали соглашение, фактически легализующее викторину, которую проведут 17 марта, в день голосования за нового президента РФ, — для повышения явки. Среди избирателей разыграют квартиры, машины, мотоциклы и смартфоны. Не может же власть сама организовывать такое — вот и привлекли УТПП, профсоюзы и СОСПП, объясняют чиновники. Творческие номера отдали, конечно, местным коллективам. Зазвучали ноты из песни SHAMAN «Мы», на сцену вышли певцы, танцоры, гимнасты — кто-то в костюмах цвета российского флага, кто-то — в одеждах с вышиванками. Особенно губернатора зацепили гармонисты из Нижнего Тагила. Когда один из них заиграл на инструменте размером с ладонь, Куйвашев по-доброму рассмеялся. Все это — под видеоряд с российскими просторами, свердловскими достопримечательностями, малахитом, а также храмов и икон — на песне «Храм» Олега Газманова. Продолжился праздничный сбор фуршетом, с которого первые лица спешно удалились — в сторону губернаторской резиденции. Часть гостей Куйвашев решил поздравить отдельно. А заканчивался вечер для VIP в Public club Billiards — на турнире от мэра Орлова, любителя этого вида спорта. Помещение в разном настроении покидали, например, министр экономики Руслан Садыков, все тот же замгубернатора Кузнецов, его коллега Валерий Чайников, бизнесмен Сергей Мазуркевич, вице-спикер думы Илья Бондарев — управляющий некоторыми активами Андрея Козицына. Сам Орлов на турнире и победил. Обыграл своего зама Галямова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский Театр эстрады днем 17 января стал местом высочайшей концентрации истеблишмента — впервые с инаугурации губернатора Евгения Куйвашева в сентябре 2022-го. Отметить 90-летие региона пришли буквально все, кто только мог. И не только слушали поздравления и песни, но и стали свидетелями знакового предвыборного события. За полчаса до начала официальной церемонии в коридорах уже было многолюдно, но чиновники продолжали прибывать — будто следуя принципу «чем выше статус, тем позднее». В гардеробе вице-мэр Рустам Галямов, пока сдавал куртку, что-то эмоционально высказывал главе «РСГ-Академическое» Сергею Ланцову, а потом тепло поприветствовал зама губернатора Алексея Кузнецова и внезапно переключился на депутата-гонщика Сергея Карякина. В это же время наверху одиноко прогуливался колоритный вице-спикер заксо Армен Карапетян. А министры Александр Кудрявцев (отвечает за общественную безопасность) и Сергей Пересторонин (промышленность) проходили в зал, не задерживаясь. Чуть позднее появились глава областного Следкома Анатолий Надбитов, пока так и не избавившийся от приставки «и. о.» замы руководителя свердловской полиции Александра Мешкова и статусные представители других силовых ведомств. Приехали также депутат Госдумы Жанна Рябцева и Максим Иванов, сенаторы Виктор Шептий и Александр Высокинский, которому еще недавно якобы ставили в укор, что важные мероприятия в регионе он взялся пропускать. Крупный бизнес представляли меценат, глава «Сима-Ленда» Андрей Симановский, миллиардер Дмитрий Пумпянский и Михаил Ходоровский, много лет занимавший пост гендиректора «Синары», девелоперы Геннадий Черных (Prinzip) и Валерий Ананьев («Атомстройкомплекс»), директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Тут же были и другие депутаты заксобрания, мэры и их замы. Из бывших губернаторов присутствовал Александр Мишарин (2009 — 2012). Его предшественник Эдуард Россель, говорят, приболел. С третьим звонком на главных рядах заметили главу Екатеринбурга Алексея Орлова — в компании нового спикера думы Анны Гурарий, а перед самым началом — Куйвашева, уральского полпреда президента РФ Владимира Якушева, замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева, председателя облсуда Владимира Дмитриева, митрополита Евгения Кульберга, руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова. Открыл официальную церемонию Якушев. И он, и губернатор, и спикер заксо Людмила Бабушкина в своей речи акцентировали: Свердловская область — опорный край державы, и за ее успехами стоят люди, гордые и трудолюбивые. Последовавшее награждение словно стало иллюстрацией — за многолетний труд грамоты и благодарности вручили учителям, врачам, чиновникам, общественникам, промышленникам. «Листая страницы истории развития Среднего Урала, мы убеждаемся, что на всех этапах его развития для уральцев главным делом являлся труд, выше всего ценились талант и мастерство. За последние пять лет консолидированный бюджет Свердловской области прирос на 203 млрд рублей или в 1,7 раза. Это серьезное достижение», — отметила Людмила Бабушкина и сорвала аплодисменты. Куйвашев подтвердил, что Свердловская область вступает в новое десятилетие с хорошей социально-экономической базой, на подъеме сил и энергии. «У нас много планов и задач, решение которых определит дальнейшую судьбу и вектор развития нашего региона на годы вперед, — напомнил губернатор. — Прежде всего это выборы президента России — рассчитываю на ответственность, осознанность и политическую и гражданскую зрелость наших земляков». Он дал понять, что «Иннопром» — хоть и затянулся выбор страны-партнера — пройдет, как пройдут и Игры дружбы, строительная выставка 100+TechnoBuild. «Мы продолжим развивать наши города, села, содействовать росту благосостояния уральских семей, и я верю, что у нас все получится», — настоял губернатор. И обсуждение выборов продолжилось. На связь из ВДНХ (Москва) вышли вице-президент Свердловского союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов, главы областной федерации профсоюзов (Андрей Ветлужских) и Уральской торгово-промышленной палаты (Андрей Беседин). Они подписали соглашение, фактически легализующее викторину, которую проведут 17 марта, в день голосования за нового президента РФ, — для повышения явки. Среди избирателей разыграют квартиры, машины, мотоциклы и смартфоны. Не может же власть сама организовывать такое — вот и привлекли УТПП, профсоюзы и СОСПП, объясняют чиновники. Творческие номера отдали, конечно, местным коллективам. Зазвучали ноты из песни SHAMAN «Мы», на сцену вышли певцы, танцоры, гимнасты — кто-то в костюмах цвета российского флага, кто-то — в одеждах с вышиванками. Особенно губернатора зацепили гармонисты из Нижнего Тагила. Когда один из них заиграл на инструменте размером с ладонь, Куйвашев по-доброму рассмеялся. Все это — под видеоряд с российскими просторами, свердловскими достопримечательностями, малахитом, а также храмов и икон — на песне «Храм» Олега Газманова. Продолжился праздничный сбор фуршетом, с которого первые лица спешно удалились — в сторону губернаторской резиденции. Часть гостей Куйвашев решил поздравить отдельно. А заканчивался вечер для VIP в Public club Billiards — на турнире от мэра Орлова, любителя этого вида спорта. Помещение в разном настроении покидали, например, министр экономики Руслан Садыков, все тот же замгубернатора Кузнецов, его коллега Валерий Чайников, бизнесмен Сергей Мазуркевич, вице-спикер думы Илья Бондарев — управляющий некоторыми активами Андрея Козицына. Сам Орлов на турнире и победил. Обыграл своего зама Галямова.