Письмо Хрущеву помогло свердловчанину найти могилу отца в Москве

Ветеран труда Анатолий Заборский поделился своими воспоминаниями о войне

10 мая 2024 в 21:53 Размер текста - 17 +

Анатолий Заборский искал могилу отца несколько лет Фото: Илья Московец © URA.RU Письмо генсеку КПСС Никите Хрущеву помогло свердловчанину Анатолию Заборскому, который в годы Великой Отечественной войны трудился в тылу, найти информацию о погибшем в сражениях с фашистами отце. Историю 10-летних поисков ветеран рассказал URA.RU. И поведал об ужасах тех лет. Анатолий Иванович родился в Опаринском районе Кировской области. В селе Ванинском, где жила его семья, было всего 12 домов. Когда началась война, Анатолию было 14 лет. Первым на фронт ушел отец Иван Трофимович, а затем брат Геннадий. «Проводили отца на лошади на станцию, куда их мобилизовали в военкомат, а там все дети плачут, жены плачут. И я решил не сидеть на месте». Пошел в военкомат, но получил отказ. «Комиссар мне заявил, что я еще ребенок, и мои навыки будут полезны в тылу. Я, конечно, сильно возмущался». Анатолий Заборский стойко переносил все тяготы войны Фото: Илья Московец © URA.RU О школе речи уже, конечно, не шло. Толя помогал старшим на сельхозработах. «Я вам сейчас начинаю говорить — и у меня слезы на глазах. Школу не окончил, когда война началась, сказали работать вместе с колхозниками в поле, пасти скот, выращивать зерно, заготавливать дрова. В деревне остались только два пожилых человека — инвалиды. Большинство способных мужчин ушли на фронт». В том же 1941 году Анатолий Иванович устроился помощником машиниста, также трудился диспетчером и дежурным на ЖД-станции. Работать приходилось по 16-20 часов. Царил голод. Вся продукция, произведенная колхозниками, шла на фронт: масло, молоко, яйца, мясо. «Даже колхозники от голода пухли. Но никто не жаловался. Все труженики тыла понимали, что для победы нужно терпеть и пахать. Хотя страшно было видеть голодных детей — кожа да кости. Некоторые заболевали и умирали». В семейном архиве Заборского осталось лишь несколько фотографий Фото: Илья Московец © URA.RU О победе Советского Союза Анатолий услышал по радио. «Помню, сообщили, что безоговорочную капитуляцию принял маршал Георгий Жуков. Моей радости не было предела. В тот момент я был на поезде №27. Кто со слезами, кто с платком, махали руками, радовались, что кончилась война. Люди ликовали». Вернувшись домой июньским вечером 1945-го, Анатолий Иванович обнаружил раненого старшего брата, обнял и просто молча смотрел на него. «Глаза брата были полны грусти. Гена не улыбался. Будто лежал не юноша, а 50-летний мужчина. Тяжелое зрелище». В августе 1945-го семья Заборских получила письмо из военкомата о том, что глава семейства Иван Заборский пропал без вести. «Мама очень плакала, не хотела верить этому. Забегая вперед, скажу, что она прожила долгую жизнь и до конца своих дней ждала отца. Вот так сильно его любила». Статья по теме Еврейская девочка сбежала из дома, чтобы спасать советских солдат В 1946-м пришло известие, что Иван Заборский погиб еще в 1942-м. Анатолий Иванович пытался узнать, где могила, однако информации не было. «Но я себе пообещал, что найду могилу отца, несмотря ни на что». Письмо Хрущеву Анатолий Иванович написал в 1954 году — глава государства тогда как раз говорил о необходимости помощи ветеранам и их семьям. Спустя четыре месяца пришла телеграмма из Москвы: в архивах нашли карточку Ивана Трофимовича Заборовского, то есть в фамилии допустили ошибку. Оказалось, что Ивана Заборского похоронили в братской могиле в Москве. Пройдет еще три года, прежде чем имя Ивана Заборского появится на каменной табличке. Все это время Анатолий Иванович жил в Москве — ведь там все инстанции. Настолько для него было принципиально разобраться. Анатолий Заборский праздничную форму держит на самом видном месте Фото: Илья Московец © URA.RU В 1958-м брата Геннадия командировали в Свердловск, и Анатолий Иванович предложил матери, здоровье у которой ухудшалось, ехать туда же. Анатолий Иванович устроился на работу в «НПП «Старт» имени А. И. Яскина — оборонное предприятие, где дослужился до начальника службы безопасности. Анатолия Ивановича в Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга знают многие. Перед 9 Мая он каждый год радушно принимает гостей. Несмотря на преклонный возраст, Анатолий Иванович с большим удовольствием делится своими воспоминаниями о войне. «Я надеюсь, что современная молодежь пронесет факел памяти будущим поколениям». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Письмо генсеку КПСС Никите Хрущеву помогло свердловчанину Анатолию Заборскому, который в годы Великой Отечественной войны трудился в тылу, найти информацию о погибшем в сражениях с фашистами отце. Историю 10-летних поисков ветеран рассказал URA.RU. И поведал об ужасах тех лет. Анатолий Иванович родился в Опаринском районе Кировской области. В селе Ванинском, где жила его семья, было всего 12 домов. Когда началась война, Анатолию было 14 лет. Первым на фронт ушел отец Иван Трофимович, а затем брат Геннадий. «Проводили отца на лошади на станцию, куда их мобилизовали в военкомат, а там все дети плачут, жены плачут. И я решил не сидеть на месте». Пошел в военкомат, но получил отказ. «Комиссар мне заявил, что я еще ребенок, и мои навыки будут полезны в тылу. Я, конечно, сильно возмущался». О школе речи уже, конечно, не шло. Толя помогал старшим на сельхозработах. «Я вам сейчас начинаю говорить — и у меня слезы на глазах. Школу не окончил, когда война началась, сказали работать вместе с колхозниками в поле, пасти скот, выращивать зерно, заготавливать дрова. В деревне остались только два пожилых человека — инвалиды. Большинство способных мужчин ушли на фронт». В том же 1941 году Анатолий Иванович устроился помощником машиниста, также трудился диспетчером и дежурным на ЖД-станции. Работать приходилось по 16-20 часов. Царил голод. Вся продукция, произведенная колхозниками, шла на фронт: масло, молоко, яйца, мясо. «Даже колхозники от голода пухли. Но никто не жаловался. Все труженики тыла понимали, что для победы нужно терпеть и пахать. Хотя страшно было видеть голодных детей — кожа да кости. Некоторые заболевали и умирали». О победе Советского Союза Анатолий услышал по радио. «Помню, сообщили, что безоговорочную капитуляцию принял маршал Георгий Жуков. Моей радости не было предела. В тот момент я был на поезде №27. Кто со слезами, кто с платком, махали руками, радовались, что кончилась война. Люди ликовали». Вернувшись домой июньским вечером 1945-го, Анатолий Иванович обнаружил раненого старшего брата, обнял и просто молча смотрел на него. «Глаза брата были полны грусти. Гена не улыбался. Будто лежал не юноша, а 50-летний мужчина. Тяжелое зрелище». В августе 1945-го семья Заборских получила письмо из военкомата о том, что глава семейства Иван Заборский пропал без вести. «Мама очень плакала, не хотела верить этому. Забегая вперед, скажу, что она прожила долгую жизнь и до конца своих дней ждала отца. Вот так сильно его любила». В 1946-м пришло известие, что Иван Заборский погиб еще в 1942-м. Анатолий Иванович пытался узнать, где могила, однако информации не было. «Но я себе пообещал, что найду могилу отца, несмотря ни на что». Письмо Хрущеву Анатолий Иванович написал в 1954 году — глава государства тогда как раз говорил о необходимости помощи ветеранам и их семьям. Спустя четыре месяца пришла телеграмма из Москвы: в архивах нашли карточку Ивана Трофимовича Заборовского, то есть в фамилии допустили ошибку. Оказалось, что Ивана Заборского похоронили в братской могиле в Москве. Пройдет еще три года, прежде чем имя Ивана Заборского появится на каменной табличке. Все это время Анатолий Иванович жил в Москве — ведь там все инстанции. Настолько для него было принципиально разобраться. В 1958-м брата Геннадия командировали в Свердловск, и Анатолий Иванович предложил матери, здоровье у которой ухудшалось, ехать туда же. Анатолий Иванович устроился на работу в «НПП «Старт» имени А. И. Яскина — оборонное предприятие, где дослужился до начальника службы безопасности. Анатолия Ивановича в Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга знают многие. Перед 9 Мая он каждый год радушно принимает гостей. Несмотря на преклонный возраст, Анатолий Иванович с большим удовольствием делится своими воспоминаниями о войне. «Я надеюсь, что современная молодежь пронесет факел памяти будущим поколениям».