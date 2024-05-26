Челябинские туристы изменяют Турции с Вьетнамом

Как поменялись цены и направления отдыха в 2024 году

27 мая 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Челябинские туристы в полтора раза чаще стали летать в Китай и Вьетнам Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU В Челябинске выросла популярность летних туров в Таиланд, Китай и Вьетнам, а Турция традиционно занимает первое место в рейтинге. О том, как изменился спрос и цены на путевки в зарубежные отели, URA.RU рассказали участники бизнеса. «За последний год популярность туров в Таиланд выросла более, чем в два раза. Путевки туда продолжают бронировать и на лето, несмотря на низкий сезон. Также мы отмечаем рост спроса в полтора раза на туры в Китай и Вьетнам несмотря на то, что туда не просто добраться», — сообщил URA.RU директор по развитию турфирмы «Слетать.ру» Радий Садуртимов. Туры в Таиланд популярны среди челябинцев даже в несезон Фото: Алена Полозова © URA.RU В «Слетать.ру» отметили, что рост спроса на Таиланд в несезон можно объяснить нехваткой туров туда в пандемию. Посещение страны было закрыто из-за коронавируса из-за чего любители Юго-Восточной Азии «соскучились» по направлению. Цены после 2019 года при этом выросли в 2 — 3 раза. Стоимость туров за год выросла на все направления. В зависимости от страны цены поднялись от 20 до 70%. Новость по теме Аэропорт Челябинска возобновляет рейсы в Анталию До конца мая турфирмы предлагают горящие туры до Турции. Эту информацию URA.RU также подтвердили компании Sunmar и «Туры мира». С началом июня начнется рост цен. «Из Челябинска в Турцию напрямую летают сейчас только в Анталию. Турция традиционно бьет все рекорды. Туры в Азербайджан и Армению, сравнивая с предыдущими годами, стали популярней на 30%», — сообщила директор Sunmar Эльвира Сайфутдинова. Представитель компании «Туры мира» отметила рост популярности путевок на Кубу и Венесуэлу. Однако, самым популярным запросом у клиентов фирмы остается отдых в Турции, вытесняя Сочи. В Sunmar сообщили, что спрос на путевки превысил доковидные показатели еще в 2023 году, а в «Слетать.ру» уточнили — за год челябинцы стали летать за рубеж в 1,5 раза чаще. Рост числа клиентов заметили и в 2024 году. Как изменятся цены на зарубежные туры летом Новость по теме Челябинцы не спешат бронировать туры на лето «Покупать путевку стоит как можно раньше и лучшие цены ухватили те, кто бронировал летний отдых зимой. Цены при этом растут ежедневно и ближе к датам вылета увеличатся на 30 — 50 тысяч рублей», — отметили в «Турах мира». Директор Sunmar спрогнозировала рост цен к июлю минимум на 20 — 30%. Однако, кроме того, что туристам придется заплатить больше, они могут столкнуться с ограниченным выбором отелей, подчеркнула она. «По моему опыту, повышение цен летом может составить 25-30%. К примеру, сегодня общались с потенциальным туристом: два дня назад стоимость выбранного отеля составляла 291 тысячу рублей, сейчас тур подорожал до 309 тысяч — на 18 тысяч рублей», — рассказал Садуртимов. Сколько челябинцам придется заплатить за летние туры в мае Путевка на двоих в пятизвездочный отель Турции обойдется в 200 тысяч рублей Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Турция. Стоимость недельного проживания в июле или августе в трехзвездочном отеле начинается от 100 — 130 тысяч рублей. Такие цены назвали в челябинских турфирмах за «все включено». За пятизвездочные популярные отели придется заплатить уже от 180 — 200 тысяч рублей за двоих. Цены за отдых класса «люкс» в среднем составят 300 — 400 тысяч рублей. Таиланд. Несмотря на то, что лето считается несезоном для этого направления, цены на туры не снизятся. Стоимость путевки на двоих за десять дней начинается от 200 тысячи рублей. Постояльцам отели предоставляют только завтрак, тарифа «все включено» в Таиланде нет. Стоимость путевки во Вьетнам или Китай на двоих составит 150 тысяч рублей Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU Китай и Вьетнам. На двоих за тур в одну из стран придется выложить порядка 150 тысяч рублей. Столько составит стоимость путевки на 10 -12 дней. Самым удобным способом добраться до Китая считается вылет из Москвы. В этом случае челябинцам не придется оформлять визу, которую можно сделать только в столице и Санкт-Петербурге. Куба и Венесуэла. В мае путевка на лето будет стоить минимум 180 тысяч рублей на двоих. Туры предполагают отдых «все включено» на десять дней. Армения и Азербайджан. Стоимость путевок на двоих в среднем составит 120 — 130 тысяч рублей. Длительность туров начинается от семи дней, а отели предлагают как завтраки, так и тарифы «все включено». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске выросла популярность летних туров в Таиланд, Китай и Вьетнам, а Турция традиционно занимает первое место в рейтинге. О том, как изменился спрос и цены на путевки в зарубежные отели, URA.RU рассказали участники бизнеса. «За последний год популярность туров в Таиланд выросла более, чем в два раза. Путевки туда продолжают бронировать и на лето, несмотря на низкий сезон. Также мы отмечаем рост спроса в полтора раза на туры в Китай и Вьетнам несмотря на то, что туда не просто добраться», — сообщил URA.RU директор по развитию турфирмы «Слетать.ру» Радий Садуртимов. В «Слетать.ру» отметили, что рост спроса на Таиланд в несезон можно объяснить нехваткой туров туда в пандемию. Посещение страны было закрыто из-за коронавируса из-за чего любители Юго-Восточной Азии «соскучились» по направлению. Цены после 2019 года при этом выросли в 2 — 3 раза. До конца мая турфирмы предлагают горящие туры до Турции. Эту информацию URA.RU также подтвердили компании Sunmar и «Туры мира». С началом июня начнется рост цен. «Из Челябинска в Турцию напрямую летают сейчас только в Анталию. Турция традиционно бьет все рекорды. Туры в Азербайджан и Армению, сравнивая с предыдущими годами, стали популярней на 30%», — сообщила директор Sunmar Эльвира Сайфутдинова. Представитель компании «Туры мира» отметила рост популярности путевок на Кубу и Венесуэлу. Однако, самым популярным запросом у клиентов фирмы остается отдых в Турции, вытесняя Сочи. «Покупать путевку стоит как можно раньше и лучшие цены ухватили те, кто бронировал летний отдых зимой. Цены при этом растут ежедневно и ближе к датам вылета увеличатся на 30 — 50 тысяч рублей», — отметили в «Турах мира». Директор Sunmar спрогнозировала рост цен к июлю минимум на 20 — 30%. Однако, кроме того, что туристам придется заплатить больше, они могут столкнуться с ограниченным выбором отелей, подчеркнула она. «По моему опыту, повышение цен летом может составить 25-30%. К примеру, сегодня общались с потенциальным туристом: два дня назад стоимость выбранного отеля составляла 291 тысячу рублей, сейчас тур подорожал до 309 тысяч — на 18 тысяч рублей», — рассказал Садуртимов. Турция. Стоимость недельного проживания в июле или августе в трехзвездочном отеле начинается от 100 — 130 тысяч рублей. Такие цены назвали в челябинских турфирмах за «все включено». За пятизвездочные популярные отели придется заплатить уже от 180 — 200 тысяч рублей за двоих. Цены за отдых класса «люкс» в среднем составят 300 — 400 тысяч рублей. Таиланд. Несмотря на то, что лето считается несезоном для этого направления, цены на туры не снизятся. Стоимость путевки на двоих за десять дней начинается от 200 тысячи рублей. Постояльцам отели предоставляют только завтрак, тарифа «все включено» в Таиланде нет. Китай и Вьетнам. На двоих за тур в одну из стран придется выложить порядка 150 тысяч рублей. Столько составит стоимость путевки на 10 -12 дней. Самым удобным способом добраться до Китая считается вылет из Москвы. В этом случае челябинцам не придется оформлять визу, которую можно сделать только в столице и Санкт-Петербурге. Куба и Венесуэла. В мае путевка на лето будет стоить минимум 180 тысяч рублей на двоих. Туры предполагают отдых «все включено» на десять дней. Армения и Азербайджан. Стоимость путевок на двоих в среднем составит 120 — 130 тысяч рублей. Длительность туров начинается от семи дней, а отели предлагают как завтраки, так и тарифы «все включено».