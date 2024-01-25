Челябинцы не спешат бронировать туры на лето

Туркомпания «Андромеда»: челябинцы не бронируют туры на лето из-за высоких цен

25 января 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Челябинские туристы не торопятся доставать загранпаспорта для бронирования туров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Туристы в Челябинске не спешат бронировать туры на лето. Как URA.RU рассказали участники рынка, на акции раннего бронирования сказалось снижение курса рубля. «Люди приходят, интересуются турами, но до бронирования не доходит. Цены выше прошлогодних, что снижает покупательскую активность», — отметила URA.RU директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева. Год назад была иная ситуация: в условиях неопределенности челябинцы не спешили покупать туры. Оживление началось весной, когда опасения перед ближайшим будущем улеглись. При этом путевки на ближайшие даты раскупаются активнее. Спросом пользуются направления Вьетнама и Таиланда. Лидерами раннего бронирования являются Турция и Египет. «Спрос ниже, чем ожидали, но есть. Активности придал укрепившийся в последние дни рубль, что сделало поездку несколько дешевле. Но цены все равно низкими не назовешь: туры в Турцию выше прошлогодних примерно на 30%», — сообщила URA.RU директор по развитию группы компаний СТТ Мария Кучеренко. При покупках действует динамическое ценообразование. Кучеренко привела пример: семья заинтересовалось отдыхом в Сочи. В начале января стоимость двухнедельного проживания с полным пансионом и лечением в пятизвездочном отеле санатория на двоих составляла 140 тысяч рублей. При возрастании спроса через день цена увеличилась на 40 тысяч, затем — еще на 40. Собеседница URA.RU добавила, что наблюдает высокий спрос на акцию раннего бронирования в местные санатории. Выигрыш покупателя состоит в том, что в настоящее время он может выбрать лучшие места и типы номеров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Туристы в Челябинске не спешат бронировать туры на лето. Как URA.RU рассказали участники рынка, на акции раннего бронирования сказалось снижение курса рубля. «Люди приходят, интересуются турами, но до бронирования не доходит. Цены выше прошлогодних, что снижает покупательскую активность», — отметила URA.RU директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева. Год назад была иная ситуация: в условиях неопределенности челябинцы не спешили покупать туры. Оживление началось весной, когда опасения перед ближайшим будущем улеглись. При этом путевки на ближайшие даты раскупаются активнее. Спросом пользуются направления Вьетнама и Таиланда. Лидерами раннего бронирования являются Турция и Египет. «Спрос ниже, чем ожидали, но есть. Активности придал укрепившийся в последние дни рубль, что сделало поездку несколько дешевле. Но цены все равно низкими не назовешь: туры в Турцию выше прошлогодних примерно на 30%», — сообщила URA.RU директор по развитию группы компаний СТТ Мария Кучеренко. При покупках действует динамическое ценообразование. Кучеренко привела пример: семья заинтересовалось отдыхом в Сочи. В начале января стоимость двухнедельного проживания с полным пансионом и лечением в пятизвездочном отеле санатория на двоих составляла 140 тысяч рублей. При возрастании спроса через день цена увеличилась на 40 тысяч, затем — еще на 40. Собеседница URA.RU добавила, что наблюдает высокий спрос на акцию раннего бронирования в местные санатории. Выигрыш покупателя состоит в том, что в настоящее время он может выбрать лучшие места и типы номеров.