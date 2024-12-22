Путин перекроил транспортную систему ради связей с КНР и Индией

Президент Владимир Путин перекроил транспортную систему России ради увеличения торговли с Китаем и Индией. Глава государства заявил на открытии объектов транспортной инфраструктуры 22 декабря, что от новых дорог и аэропортов зависит качество жизни людей. Как объяснили эксперты URA.RU, глава государства развивает транспортные коридоры «Север — Юг» и «Восток-Запад» для повышения стабильности экономики, особую роль отвели Краснодарскому краю.
В начале встречи президент отметил, что «праздничное мероприятие» — открытие восьми объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры — проходит в выходной день, в воскресенье. Это лишний раз подчеркивает, что развитие «транспортного каркаса» страны идет последовательно и непрерывно, добавил глава государства.
«Благодарю за огромный труд и профессионализм всех специалистов, которые участвуют в решении столь важных задач. У нас набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей», — обратился Путин к собравшимся.
Сегодня президент дал старт движению на нескольких долгожданных дорогах. Это сократит время в пути и сделает поездки более удобными для миллионов россиян. В Краснодарском крае трассы «Дон» и «Таврида» связал 120-ти километровый скоростной подход к Крымскому мосту. В Московской области обход деревни Малые Вяземы разгрузит участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе. В Санкт-Петербурге открылась Витебская развязка — первый этап создания Широтной магистрали, которая ускорит передвижение по Северной столице.
Одна из главных дорожных строек в стране — трасса М-12 «Восток». В декабре 2023 года президент запустил движение по участку от Москвы до Казани. Сейчас идут работы по ее продлению до Екатеринбурга, Тюмени и дальше на восток. Сегодня открылись составные части будущего международного коридора «Россия» (трасса М-12 — основной участок этого маршрута): обходные маршруты вокруг Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане, а также пяти населенных пунктов в Башкортостане.
Всего за последние шесть лет построено и отремонтировано более 150 тысяч километров дорог, отметил Путин. По его словам, растет доля трасс, отвечающих нормативным требованиям.
«С помощью уже нового нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ продолжим качественно обновлять дорожную сеть, расшивать так называемые пробки и узкие места. Формировать более комфортную среду для жизни в российских городах и поселках, в том числе на наших исторических территориях», — заявил президент.
После команды Путина по всем новым дорогам под праздничные гудки проехали автомобили и строительная техника с российскими триколорами. По реакции президента было видно, что его приятно удивил масштаб открытия объектов.
Не менее торжественно прошла и церемония открытия трех новых терминалов в аэропортах Ставрополя, Магадана и Чебоксар. Президент отметил, что объем перевозок российских авиакомпаний по внутренним и внешним рейсам в 2024 году должен составить около 111 млн пассажиров, это на 5% больше прошлогоднего показателя. Сохранить положительную динамику в 2025 году помогут открытые сегодня объекты и запланированная реконструкция других воздушных гаваней.
«Правительству уже поставлена конкретная задача: за шесть лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов, это больше трети аэропортовой сети России. Направим на эти цели не менее 250 млрд рублей прямого бюджетного финансирования. В результате к 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в полтора раза к уровню прошлого года», — обозначил цели президент.
После разрешения Путина на ввод новых терминалов прозвучало первое историческое объявление: «уважаемые пассажиры, аэропорты в городах Магадан, Чебоксары, и Ставрополь открыты». Президент отреагировал на это улыбкой и поблагодарил всех, кто участвовал в «этой масштабной работе».
«Я уже говорил во вступительном слове, что развитие инфраструктуры — одно из важнейших направлений работы на ближайшие годы. Для нас всех ее развитие создает не только благоприятные условия для граждан, что является нашей задачей номер один, но и создает условия для развития экономики», — сказал глава государства.
В начале 2000-ых транспортный каркас России был заточен под торговлю с Западом, а открытые сегодня объекты упрощают развитие связей с Китаем и Индией, считает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. По его словам, трасса М-12 — часть огромного транспортного коридора «Восток — Запад», который нужен для увеличения торговли с Китаем, а скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае — часть нового коридора «Север — Юг», необходимого для расширения связей с Индией.
«Магаданская область, сейчас там предполагается развитие серии крупных проектов по добыче ресурсов, чтобы их обслуживать нужен аэропорт. Ставрополь — это точка развития юга России, там он тоже нужен. Все эти новые проекты заточены под большую геостратегию, при их развитии меняется структура экономики. Она станет более устойчива к внешним шокам, диверсификация обеспечит стабильное получение выгод, а это напрямую скажется на будущих доходах россиян, на стабильности и росте их зарплат», — добавил Еловский.
Россия в условиях санкций перестала копить резервы и стала вкладывать деньги во внутреннее хозяйство, в реальную экономику, отметил независимый транспортный эксперт Дмитрий Адамидов. По его мнению, развитие транспортной инфраструктуры — один из главных драйверов роста отечественной экономики. «Транспортная инфраструктура при этом ценна не сама по себе, а в том, как распределена между отраслями. Власти не выделяют деньги только автодорожникам, морякам, авиаторам или железнодорожникам. Постоянно идет расстановка приоритетов, чтобы сначала строились главные объекты в плане востребованности и экономического эффекта», — пояснил собеседник URA.RU.
Президент сильнее связывает регионы друг с другом, чтобы нарастить торговлю между ними, добавил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. «Без открытия транспортных объектов решить проблему пространственного развития, связанности российских территорий, крайне затруднительно», — отметил экономист.
Собеседник URA.RU добавил, что президент не ограничивается только созданием инфраструктуры, работа ведется комплексно. Так, 19 декабря Путин поручил правительству и авиакомпаниям отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты. Спустя два дня вице-премьер Виталий Савельев заявил, что российские авиакомпании установят фиксированную скидку 50% на билеты для детей 2-12 лет. Внимание президента к открытию транспортных объектов «настраивает ответственные лица на то, чтобы все работало и людям было удобно», резюмировал собеседник URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.