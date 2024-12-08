В правительстве заявили о планах произвести 1000 самолетов

В России планируют произвести 1000 новых самолетов. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев. Однако он отметил, что закупки самолетов также будут продолжены.
«Мы готовы произвести в ближайшем будущем тысячу самолетов. Но мы уже уходим за 100 миллионов перевозок. Если россияне готовы летать больше, мы можем покупать [самолеты], если наша промышленность не успевает сделать», — заявил Савельев автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину во время саммита ОДКБ в Астане. Слова министра приводит РИА Новости.
Ранее Минтранс РФ публиковал подробную статистику по состоянию авиационного парка на 20 апреля 2022 года. Тогда 95% всего пассажирооборота в России выполнялось на самолетах зарубежного производства. В мае того же года «Аргументы и факты» публиковали свои данные, согласно которым авиапарк РФ насчитывал более 1200 самолетов, из них 801 борт составлял основу большой гражданской авиации.
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