В правительстве заявили о планах произвести 1000 самолетов

Савельев: Россия готова создать 1000 самолетов в ближайшее время
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В России планируют произвести большое количество отечественных самолетов Фото:

В России планируют произвести 1000 новых самолетов. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев. Однако он отметил, что закупки самолетов также будут продолжены.

«Мы готовы произвести в ближайшем будущем тысячу самолетов. Но мы уже уходим за 100 миллионов перевозок. Если россияне готовы летать больше, мы можем покупать [самолеты], если наша промышленность не успевает сделать», — заявил Савельев автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину во время саммита ОДКБ в Астане. Слова министра приводит РИА Новости.

Ранее Минтранс РФ публиковал подробную статистику по состоянию авиационного парка на 20 апреля 2022 года. Тогда 95% всего пассажирооборота в России выполнялось на самолетах зарубежного производства. В мае того же года «Аргументы и факты» публиковали свои данные, согласно которым авиапарк РФ насчитывал более 1200 самолетов, из них 801 борт составлял основу большой гражданской авиации.

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В России планируют произвести 1000 новых самолетов. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев. Однако он отметил, что закупки самолетов также будут продолжены. «Мы готовы произвести в ближайшем будущем тысячу самолетов. Но мы уже уходим за 100 миллионов перевозок. Если россияне готовы летать больше, мы можем покупать [самолеты], если наша промышленность не успевает сделать», — заявил Савельев автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину во время саммита ОДКБ в Астане. Слова министра приводит РИА Новости. Ранее Минтранс РФ публиковал подробную статистику по состоянию авиационного парка на 20 апреля 2022 года. Тогда 95% всего пассажирооборота в России выполнялось на самолетах зарубежного производства. В мае того же года «Аргументы и факты» публиковали свои данные, согласно которым авиапарк РФ насчитывал более 1200 самолетов, из них 801 борт составлял основу большой гражданской авиации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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