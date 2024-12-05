Силуанов рассказал о решительном ответе Западу на изъятие доходов от активов РФ

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что Россия использует доходы от активов западных стран для развития своих регионов. Это заявление было сделано в ответ на действия Запада и опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
«Мы тоже так же делаем и точно так же используем эти деньги. Только используем эти деньги на развитие, поддержку регионов», — подчеркнул Силуанов.
Министр также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!» отметил, что страны Запада «пока не украли» золотовалютные резервы Центробанка. По его словам, это было бы последним шагом, которые США и страны ЕС могли сделать.
Изъятие российских активов, в случае отсутствия у них сверхприбыли, поставит Европу и Украину в невыгодное положение. При таком развитии событий Евросоюзу придется пожертвовать Киеву 40 миллиардов долларов, которые будут погашаться долго. Это стало бы ударом по экономике ЕС, писало издание Politico.
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