Как пединститут и музучилище Перми в Войну превращали в госпитали

История зданий, в которых раненых бойцов оперировали, лечили и учили ремесленному делу

18 апреля 2025 в 16:44 Размер текста - 17 +

На втором этаже главного корпуса ПГГПУ размещалось отделение хирургии Фото: сайт Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета статья из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне В первые месяцы Великой Отечественной войны советская армия несла огромные потери на фронте. Тысячи раненых и больных солдат хлынули в тыловые госпитальные учреждения. Мест в больницах для размещения бойцов катастрофически не хватало — зачастую приходилось оборудовать для этих целей учебные заведения: вузы и школы. О том, как это было — в материале URA.RU. Молотовская область (Пермский край) в годы Войны не только ковала грозное оружие, которое помогало бить врага, но и стала мощной лечебной базой страны. В июле 1941 года в Молотове разворачивают местный орган Главного военно-санитарного управления Красной Армии — МЭП-44 или местный эвакопункт №44. Он стал центром Молотовского санитарного района и находился в здании фельдшерско-акушерской школы, говорится в электронной энциклопедии «Пермский край в Великой Отечественной войне». МЭП-44 располагался в здании фельдшерско-акушерской школы Фото: permgaspi.ru Размещение в Молотове МЭП-44 было обусловлено двумя факторами: географическим положением и наличием в области и областном центре лечебной базы. «Первым важным путем сообщения, на котором располагалась лечебная база МЭП-44, являлась Сибирская железнодорожная магистраль, соединявшая Молотов через Вологду с Ленинградским и Северным фронтами, а через Москву — с Центральным фронтом. Вторая важная магистраль — Волжско-Камский водный путь, который в течении навигации 1942 года играл большую роль, как важная военная рокадная дорога. Транспортные суда с большим количеством больных и раненых направлялись сюда из эвакогоспитальной обширной территории Поволжья», — сказано на сайте Пермской краевой медицинской библиотеки. Пермский пединститут Главный корпус ПГГПУ сохранил свой первоначальный облик Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Институт прекратил занятия в главном корпусе в первых числах июля 1941 года, рассказывает команда лидера исторического факультета ПГГПУ на интернет-ресурсе, посвященном истории здания. Корпус полностью освободили под размещение эвакогоспиталя № 1712. Возглавили его медик Алексей Соснин и врач-хирург Нина Белецкая. Под их грамотным руководством подготовиться к приему раненых удалось в кратчайшие сроки. Приемный покой расположили на первом этаже корпуса, на втором — первое (хирургическое) отделение, начальником которого была Белецкая. Оперировали больных и раненых в кабинете ректора. На третьем этаже находилось второе — травматологическое отделение, в корпусе иностранных языков — отделение челюстно-лицевой хирургии, говорится на сайте вуза. В Пермском государственном архиве хранятся воспоминания Заслуженного врача РСФСР и кандидата медицинских наук Нины Белецкой: — Запомнились двое раненых, поступившие с первой партией, с обильным, угрожающим жизни кровотечением. С большим волнением я приступила к перевязке сосудов. В одном случае это была внутренняя грудная артерия […]. Осколочные ранения и ранения деформированными пулями производили как огромные разрушения тканей в глубине, так и разрушения, распространяющиеся во все стороны от пути, по которому прошел ранящий снаряд. Пермский авиатехникум Работу госпиталя организовал Александр Петрович Соколов Фото: hospitals.permgaspi.ru В здании авиатехникума, на Луначарского, 27, в период с июля 1941 по декабрь 1945 годов размещался эвакогоспиталь № 1711 (впоследствии перепрофилирован в спецгоспиталь инвалидов Войны). Возглавлял его доктор медицинских наук, профессор, заведующий основанной им кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии Пермского мединститута Александр Соколов. Госпиталь специализировался на лечении травм конечностей. Александр Петрович Соколов организовал специальные лаборатории, оснащал их, а также подбирал кадры. Затем опыт выдающегося хирурга перенял целый ряд госпиталей в Молотове и других городах. Профессором Соколовым и его коллегами было произведено более трех тысяч операций. Эвакогоспиталь молотовского Музыкального училища Госпиталь № 2556 разместили в двух зданиях: историческом на Екатерининской, 71 и в корпусе на Ленина, 56. Действовал он с сентября 1941 по июль 1944 года, указано не ресурсе «Карта дислокации эвакогоспиталей и мест захоронений военнослужащих, умерших в госпиталях на территории Молотовской области во время Войны». По состоянию на январь 1942 года в госпитале располагались 200 коек — здесь лечили больных с обморожением. В том же году были организованы курсы сапожников, портных, счетоводов, механиков связи и общеобразовательные. «Всего обучается до 120 человек. Наблюдение показывает, что производственный процесс улучшает моральное состояние здоровья, особенно лиц с тяжелыми дефектами, повышает дисциплину, длительно находящихся в госпиталях больных и одновременно является лечебным фактором (трудтерапия). Как пример: Боец Шевченко, в возрасте 21 год, с двухсторонней ампутацией нижних конечностей, в прошлом экскаваторщик, в начале считал себя совершенно непригодным ни к какой работе и жизни, согласился на обучение весьма после длительных переговоров, в начале на тему обучения даже не хотел разговаривать, в настоящее время учится сапожному делу с большим увлечением, имеет большие успехи, самочувствие хорошее», — говорится в материалах. Дягилевская гимназия Дягилевская гимназия, расположенная на Сибирской, 33, в годы войны вмещала в себя до 700 раненых. Здесь организовали эвакогоспиталь № 1713. Просуществовал он с января по декабрь 1943 года. Эвакогоспиталь 1713 на Сибирской,33 Фото: pkmbic.com Эвакогоспиталь по состоянию на январь 1942 года был сортировочным и был прикреплен к головному госпиталю № 1712. А с середины декабря 1942 года стал стационарным. В госпитале работали три отделения — общехирургическое, для обмороженных бойцов и отделение для раненых в бедро. При госпитале также действовал донорский пункт. Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья В годы Войны в здании школы, расположенном на Пермской, 195, разместили эвакогоспиталь № 1324 на 600 коек. Действовал он при головном госпитале № 1711. Над госпиталем шефствовали несколько учреждений: Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского), Госуниверситет (ПГНИУ), облпромсовет, Стройконтора, хлебозавод, завод телефонных аппаратов, контора Заготзерно, железнодорожники, сообщается на сайте администрации Перми. «Перечисленные организации, как шефы, оказывали большую материальную и общую помощь госпиталю: были организованы бригады из женщин по обслуживанию больных и раненых, давали подарки больным, премировали лучших общественниц и работников, помощь материалами, потребных по ходу лечения», — говорится на сайте мэрии. Госпиталь №1324 разместили в здании школы на Пермской, 195 Фото: pkmbic.com Позднее медицинское учреждение перепрофилировали в спецгоспиталь инвалидов Войны, увеличив количество коек до 1000. Из них челюстно-лицевое отделение — 840 коек, отоларингологическое отделение — 160 мест. Госпитальные отделения располагались в зданиях школ № 37 (Кирова, 195), № 32 (Советская, 102), а также в помещениях школы в селе Верхние Муллы. За годы войны в Молотовской области было создано 149 эвакогоспиталей. В одном только областном центре их было 30. К примеру, силами одного эвакогоспиталя 1017 в Молотове было разгружено 253 военно-санитарных поезда, 115 санитарно-транспортных судов, принято 67,1 тысячи человек. Помощь медикам в лечении и реабилитации раненых оказывали школьники, студенты, рабочие заводов и учреждений, труженики села. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первые месяцы Великой Отечественной войны советская армия несла огромные потери на фронте. Тысячи раненых и больных солдат хлынули в тыловые госпитальные учреждения. Мест в больницах для размещения бойцов катастрофически не хватало — зачастую приходилось оборудовать для этих целей учебные заведения: вузы и школы. О том, как это было — в материале URA.RU. Молотовская область (Пермский край) в годы Войны не только ковала грозное оружие, которое помогало бить врага, но и стала мощной лечебной базой страны. В июле 1941 года в Молотове разворачивают местный орган Главного военно-санитарного управления Красной Армии — МЭП-44 или местный эвакопункт №44. Он стал центром Молотовского санитарного района и находился в здании фельдшерско-акушерской школы, говорится в электронной энциклопедии «Пермский край в Великой Отечественной войне». Размещение в Молотове МЭП-44 было обусловлено двумя факторами: географическим положением и наличием в области и областном центре лечебной базы. «Первым важным путем сообщения, на котором располагалась лечебная база МЭП-44, являлась Сибирская железнодорожная магистраль, соединявшая Молотов через Вологду с Ленинградским и Северным фронтами, а через Москву — с Центральным фронтом. Вторая важная магистраль — Волжско-Камский водный путь, который в течении навигации 1942 года играл большую роль, как важная военная рокадная дорога. Транспортные суда с большим количеством больных и раненых направлялись сюда из эвакогоспитальной обширной территории Поволжья», — сказано на сайте Пермской краевой медицинской библиотеки. Пермский пединститут Институт прекратил занятия в главном корпусе в первых числах июля 1941 года, рассказывает команда лидера исторического факультета ПГГПУ на интернет-ресурсе, посвященном истории здания. Корпус полностью освободили под размещение эвакогоспиталя № 1712. Возглавили его медик Алексей Соснин и врач-хирург Нина Белецкая. Под их грамотным руководством подготовиться к приему раненых удалось в кратчайшие сроки. Приемный покой расположили на первом этаже корпуса, на втором — первое (хирургическое) отделение, начальником которого была Белецкая. Оперировали больных и раненых в кабинете ректора. На третьем этаже находилось второе — травматологическое отделение, в корпусе иностранных языков — отделение челюстно-лицевой хирургии, говорится на сайте вуза. В Пермском государственном архиве хранятся воспоминания Заслуженного врача РСФСР и кандидата медицинских наук Нины Белецкой: Пермский авиатехникум В здании авиатехникума, на Луначарского, 27, в период с июля 1941 по декабрь 1945 годов размещался эвакогоспиталь № 1711 (впоследствии перепрофилирован в спецгоспиталь инвалидов Войны). Возглавлял его доктор медицинских наук, профессор, заведующий основанной им кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии Пермского мединститута Александр Соколов. Госпиталь специализировался на лечении травм конечностей. Александр Петрович Соколов организовал специальные лаборатории, оснащал их, а также подбирал кадры. Затем опыт выдающегося хирурга перенял целый ряд госпиталей в Молотове и других городах. Профессором Соколовым и его коллегами было произведено более трех тысяч операций. Эвакогоспиталь молотовского Музыкального училища Госпиталь № 2556 разместили в двух зданиях: историческом на Екатерининской, 71 и в корпусе на Ленина, 56. Действовал он с сентября 1941 по июль 1944 года, указано не ресурсе «Карта дислокации эвакогоспиталей и мест захоронений военнослужащих, умерших в госпиталях на территории Молотовской области во время Войны». По состоянию на январь 1942 года в госпитале располагались 200 коек — здесь лечили больных с обморожением. В том же году были организованы курсы сапожников, портных, счетоводов, механиков связи и общеобразовательные. «Всего обучается до 120 человек. Наблюдение показывает, что производственный процесс улучшает моральное состояние здоровья, особенно лиц с тяжелыми дефектами, повышает дисциплину, длительно находящихся в госпиталях больных и одновременно является лечебным фактором (трудтерапия). Как пример: Боец Шевченко, в возрасте 21 год, с двухсторонней ампутацией нижних конечностей, в прошлом экскаваторщик, в начале считал себя совершенно непригодным ни к какой работе и жизни, согласился на обучение весьма после длительных переговоров, в начале на тему обучения даже не хотел разговаривать, в настоящее время учится сапожному делу с большим увлечением, имеет большие успехи, самочувствие хорошее», — говорится в материалах. Дягилевская гимназия Дягилевская гимназия, расположенная на Сибирской, 33, в годы войны вмещала в себя до 700 раненых. Здесь организовали эвакогоспиталь № 1713. Просуществовал он с января по декабрь 1943 года. Эвакогоспиталь по состоянию на январь 1942 года был сортировочным и был прикреплен к головному госпиталю № 1712. А с середины декабря 1942 года стал стационарным. В госпитале работали три отделения — общехирургическое, для обмороженных бойцов и отделение для раненых в бедро. При госпитале также действовал донорский пункт. Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья В годы Войны в здании школы, расположенном на Пермской, 195, разместили эвакогоспиталь № 1324 на 600 коек. Действовал он при головном госпитале № 1711. Над госпиталем шефствовали несколько учреждений: Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского), Госуниверситет (ПГНИУ), облпромсовет, Стройконтора, хлебозавод, завод телефонных аппаратов, контора Заготзерно, железнодорожники, сообщается на сайте администрации Перми. «Перечисленные организации, как шефы, оказывали большую материальную и общую помощь госпиталю: были организованы бригады из женщин по обслуживанию больных и раненых, давали подарки больным, премировали лучших общественниц и работников, помощь материалами, потребных по ходу лечения», — говорится на сайте мэрии. Позднее медицинское учреждение перепрофилировали в спецгоспиталь инвалидов Войны, увеличив количество коек до 1000. Из них челюстно-лицевое отделение — 840 коек, отоларингологическое отделение — 160 мест. Госпитальные отделения располагались в зданиях школ № 37 (Кирова, 195), № 32 (Советская, 102), а также в помещениях школы в селе Верхние Муллы. За годы войны в Молотовской области было создано 149 эвакогоспиталей. В одном только областном центре их было 30. К примеру, силами одного эвакогоспиталя 1017 в Молотове было разгружено 253 военно-санитарных поезда, 115 санитарно-транспортных судов, принято 67,1 тысячи человек. Помощь медикам в лечении и реабилитации раненых оказывали школьники, студенты, рабочие заводов и учреждений, труженики села.