На СВО погибли двое военнослужащих из одного округа Пермского края

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погибли Илья Фистин и Константин Карандашов из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Сивинского округа.
«На СВО 7 июля 2025 года погиб рядовой Константин Карандашов 18.12.1991 года рождения. 24 апреля 2025 года — младший сержант Илья Фистин 02.08.1985 года рождения. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
В последний путь бойцов проводят 7 августа. Церемония прощания с Карандашовым начнется в 12:30, митинг — в 13:00, в Малосивинском доме культуры села Шулынды. Фистина похоронят в поселке Северный Коммунар. Церемония намечена на 10:00, митинг — на 10:30, в местном КДЦ по улице Советской.
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