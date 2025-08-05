На СВО погибли двое военнослужащих из одного округа Пермского края

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Бойцов похоронят в один день
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погибли Илья Фистин и Константин Карандашов из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Сивинского округа.

«На СВО 7 июля 2025 года погиб рядовой Константин Карандашов 18.12.1991 года рождения. 24 апреля 2025 года — младший сержант Илья Фистин 02.08.1985 года рождения. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

В последний путь бойцов проводят 7 августа. Церемония прощания с Карандашовым начнется в 12:30, митинг — в 13:00, в Малосивинском доме культуры села Шулынды. Фистина похоронят в поселке Северный Коммунар. Церемония намечена на 10:00, митинг — на 10:30, в местном КДЦ по улице Советской.

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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погибли Илья Фистин и Константин Карандашов из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Сивинского округа. «На СВО 7 июля 2025 года погиб рядовой Константин Карандашов 18.12.1991 года рождения. 24 апреля 2025 года — младший сержант Илья Фистин 02.08.1985 года рождения. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». В последний путь бойцов проводят 7 августа. Церемония прощания с Карандашовым начнется в 12:30, митинг — в 13:00, в Малосивинском доме культуры села Шулынды. Фистина похоронят в поселке Северный Коммунар. Церемония намечена на 10:00, митинг — на 10:30, в местном КДЦ по улице Советской.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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