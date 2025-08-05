Власти Пермского края нашли банк для размещения 5 млрд рублей

Министерство финансов Пермского края разместит бюджетные деньги в Сбере. Это следует из итогов отбора заявок банков, опубликованных на сайте ведомства. Всего на банковском депозите будет размещено 5 млрд рублей.
«Результаты проведения отбора заявок уполномоченных банков на право заключения договоров банковского депозита: по лоту 1 на сумму 5 млрд. руб. победитель ПАО „Сбербанк“», — сказано на сайте минфина Прикамья. Средства размещаются сроком на 91 день по ставке ЦБ 0,51% в день. По второму лоту на размещение аналогичной суммы заявок от банков не поступило.
Ранее ведомство искало кредитные организации для размещения 11 млрд рублей. Бюджетные деньги должны были находиться в банке 31 день.
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