Власти Пермского края нашли банк для размещения 5 млрд рублей

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Бюджетные средства будут находиться на депозите Сбера
Бюджетные средства будут находиться на депозите Сбера Фото:

Министерство финансов Пермского края разместит бюджетные деньги в Сбере. Это следует из итогов отбора заявок банков, опубликованных на сайте ведомства. Всего на банковском депозите будет размещено 5 млрд рублей.

«Результаты проведения отбора заявок уполномоченных банков на право заключения договоров банковского депозита: по лоту 1 на сумму 5 млрд. руб. победитель ПАО „Сбербанк“», — сказано на сайте минфина Прикамья. Средства размещаются сроком на 91 день по ставке ЦБ 0,51% в день. По второму лоту на размещение аналогичной суммы заявок от банков не поступило.

Ранее ведомство искало кредитные организации для размещения 11 млрд рублей. Бюджетные деньги должны были находиться в банке 31 день.

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Министерство финансов Пермского края разместит бюджетные деньги в Сбере. Это следует из итогов отбора заявок банков, опубликованных на сайте ведомства. Всего на банковском депозите будет размещено 5 млрд рублей. «Результаты проведения отбора заявок уполномоченных банков на право заключения договоров банковского депозита: по лоту 1 на сумму 5 млрд. руб. победитель ПАО „Сбербанк“», — сказано на сайте минфина Прикамья. Средства размещаются сроком на 91 день по ставке ЦБ 0,51% в день. По второму лоту на размещение аналогичной суммы заявок от банков не поступило. Ранее ведомство искало кредитные организации для размещения 11 млрд рублей. Бюджетные деньги должны были находиться в банке 31 день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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