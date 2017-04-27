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27 апреля 2017
26 апреля 2017
25 апреля 2017
24 апреля 2017
22:47  26 апреля 2017 5

«Свидетелей Иеговы» обвинили в уничтожении культуры коренных народов Севера. «Под влиянием сектантов они отдают пушнину, рыбу и мясо»

Церковь Свидетелей Иеговы. Сургут, свидетели иеговы
Учение иеговистов влечет необратимые последствия для традиционного образа жизни ханты и мансиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Члены признанной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы», пользуясь доверчивостью коренных народов Севера, обманом отбирали у них продукты питания, а также заставляли собственноручно уничтожать святилища. Об этом заявил депутат югорского парламента, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов. Его слова приводит информационно-аналитическое управление Думы ХМАО.

Как утверждает Новьюхов, сектанты оказывают пагубное влияние на культуры ханты и манси: «Деятельность адептов псевдорелигиозных организаций влечет необратимые последствия для традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. Так, под влиянием сектантов коренные жители отказываются от традиционной пищевой культуры, за бесценок отдают пушнину, рыбу и мясо, собственными руками уничтожают святилища, имеющие огромную культурную ценность».

По мнению Новьюхова, ограничение деятельности членов организации, а также запрет на специализированную литературу «Свидетелей Иеговы» поможет коренным народам сохранить свою культурную первобытность, и в целом улучшить уровень жизни.

С 20 апреля 2017 года по решению Верховного суда России организация «Свидетели Иеговы» признана экстремистской. Все отделения в немедленном порядке должны прекратить свою деятельность, передав все свое имущество в доход государства.

Игорь Волосин
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