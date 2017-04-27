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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
06:30  27 апреля 2017 4

В Британии ушла с аукциона деревня из 43 домов

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., деньги, фунты
Британская инвестиционная компания выкупила целую деревню в графстве Норт-ЙоркширФото: Pixabay

В Великобритании ушла с молотка целая деревня из 43 домов. Населенный пункт выкупила инвестиционная компания Albanwise Ltd.

Деревня Уэст Хеслертон (West Heslerton) в графстве Норт-Йоркшир была выставлена на продажу за 20 миллионов фунтов стерлингов около года назад. Ее территория составляет более 850 гектаров, здесь расположены особняк с 21 комнатой, 43 дома, паб, павильон для занятий спортом и спортивные площадки. Окончательная сумма сделки неизвестна, сообщает РИА «Новости».

Уэст Хеслертон принадлежала жительнице Британии Еве Дануэй. Женщина получила ее в наследство от отца в 1960-х годах. Хозяйка устанавливала для обитателей деревни низкую плату за аренду домов.

Семь лет назад Ева Дануэй скончалась, не оставив наследника.

Наталья Володина
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