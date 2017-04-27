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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости ЯНАО
14:18  27 апреля 2017 0

Жители Салехарда будут по-новому платить за квартиры

Клипарт , купюры, оплата, комуналка, квитанция, жкх
Платить за квартиру жителям Салехарда станет удобнееФото: Алексей Гущин © URA.RU

В Салехарде состоялась торжественная презентация нового офиса регионального расчетно-информационного центра (ЕРИЦ ЯНАО). Преимущества переезда уже успели оценить первые посетители. Самых добросовестных плательщиков работники ЕРИЦ встретили подарками в среду, 26 апреля.

Офис, который ютился в старом деревянном строении по адресу ул. Ленина, 32, теперь находится в центре Салехарда, в новом здании по ул. Республики, 67. «Главной проблемой старого офисного здания было отсутствие парковки для транспорта — машины выстраивались в ряд у обочины дороги. Теперь мы можем похвастаться довольно большой парковочной зоной, — говорит заместитель генерального директора ОАО „ЕРИЦ ЯНАО“ Валерий Верниковский. — Здесь предусмотрен пандус для движения инвалидных кресел и детских колясок. В распоряжении наших клиентов зона ожидания и туалетная комната».

Прием платежей от потребителей будет осуществлять касса на первом этаже здания. Получить консультации и разъяснения по начислениям салехардцы смогут в соседнем с кассой кабинете, где будут постоянно находиться два специалиста. График работы расчетного центра остался без изменений, старый офис уже не функционирует. Всего в настоящее время в Салехарде работают два офиса ЕРИЦ. Кроме касс, плату за ЖКУ можно вносить через личный кабинет на сайте ЕРИЦ, терминалы Сбербанка и отделения Почты России. Везде прием платежей осуществляется без комиссии.

Переход ЕРИЦ ЯНАО к более комфортным условиям обслуживания не единственный приятный аспект события. В рамках презентации состоялась акция «Добросовестный плательщик», в ходе которой самым дисциплинированным салехардским плательщикам услуги вручили ценные подарки. Основным критерием определения «лучших» стала стабильная оплата ими ЖКУ в 2016 году.

Юлия Фролова
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