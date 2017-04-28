07:55 28 апреля 2017 0

Новый клип Шнурова покоряет Сеть Фото: Дарья Попова © URA.RU

Группировка «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым на этой неделе презентовала новое видео на песню «Экстаз». В Сети клип стремительно завоевывает внимание пользователей, на данный момент видео набрало более полутора млн просмотров — при том, что его выложили менее суток назад.

В клипе появилась известная российская актриса Светлана Ходченкова в обнаженном виде, которая помогла сделать композицию популярной. Партнером звезды больших экранов стал актер Антон Филипенко, а в качестве режиссера выступила Анна Пармас, ранее экранизировавшая такие творения музыкальной группировки. Как «ЗОЖ», «Экспонат» и «В Питере — пить!».

Лидер коллектива Сергей Шнуров называл новую работу «Ленинграда» «столкновением двух Россий», пишет «Федеральное агентство новостей». По сюжету клипа, героиня Ходченковой, приехавшая ненадолго в Питер из Лондона, встречает своего одноклассника Стаса, который работает на шиномонтажке. Она пытается превратить простого парня в того, кто будет ходить с ней на балет и в дорогие рестораны, но героиню ждет сюрприз.

1/3 Фото: скрин YouTube

Ранее музыкант заявил о планах записать альбом детских песен после того, как группировка «откатает 20-летие».