Путин поручил изменить требования к военной форме

Путин: с 2026 года военная форма будет производиться российскими организациями
К 2027 году форма будет производиться из отечественных тканей, заявил Путин
К 2027 году форма будет производиться из отечественных тканей, заявил Путин

Военная форма для российских солдат с 2026 года будет изготавливаться организациями из России, а позже из тканей российского производства. Эта информация опубликована в указе президента РФ Владимира Путина.

«Форма для российских военных с 2026 года должна изготавливаться российскими организациями на территории России», — указано в материале РИА Новости, которые приводят информацию из документа. Тем временем к 2027 году форма будет производиться из тканей российского производства.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что госкорпорация «Ростех» почти полностью выполнила гособоронзаказ в 2024 году, а темпы производства вооружения и военной техники значительно выросли с начала специальной военной операции. Эти меры направлены на достижение технологического и промышленного суверенитета России, что совпадает с новым указом о переходе на отечественное производство военной формы и тканей.

