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28 апреля 2017
27 апреля 2017
08:39  28 апреля 2017 0

Екатеринбург попал в топ самых популярных городов на майские праздники

Офис футбольного клуба
Туристы часто выбирают ЕкатеринбургФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург попал в десятку самых популярных городов России, которые хотят посетить туристы в грядущие майские праздники. К такому выводу пришли аналитики агентства ТурСтат.

В среднем в столице Среднего Урала туристы предпочитают останавливаться на две ночи, расходуя на проживание в гостинице по 2,8 тыс. рублей в сутки.

Также в лидерах оказались Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Ярославль, Нижний Новгород и ряд других известных российских городов.

Кроме этого, названы самые посещаемые курорты страны для посещения в первой половине мая 2017 года. В тройку лидеров попали Сочи, Ялта и Кисловодск. Рейтинг составлен на основе анализа данных нескольких популярных систем онлайн-бронирования отелей. В топ-10 зарубежных городов, популярных для поездок на майские праздники, попали Прага, Париж, Рим, Вена, Амстердам, Рига, Вильнюс, Стамбул, Барселона и Будапешт.

Лев Истомин
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