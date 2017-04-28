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28 апреля 2017
27 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:59  28 апреля 2017 0

Энергетики просят уральцев быть аккуратнее с шашлыками на праздниках

Клипарт, шашлык
Традиционные пикники опасны тем, что разведенный возле энергообъектов огонь может стать причиной больших бедФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В праздничные дни все территориальные подразделения «Облкоммунэнерго» будут работать в режиме повышенной готовности. Сейчас специалисты убирают сухую траву возле объектов, расчищают трассы электроснабжения от прошлогодней растительности и проверяют пожарные гидранты. Этой весной число природных пожаров в Свердловской области уже выросло в три раза — спасатели и энергетики просят жителей области быть аккуратнее в лесу.

«У нас пожароопасных ситуаций пока не зарегистрировано — случаев возгораний сухой травы нет. Хотя это не значит, что можно успокоиться — осмотры и объезды электросетевых объектов проходят ежедневно, — сообщил начальник управления эксплуатации и ремонтов АО „Облкоммунэнерго“ Евгений Падерин. — Проверяем охранные зоны на предмет несанкционированного складирования материалов, наличие путей подъезда. Тщательно следим за уборкой травы возле комплектных подстанций и распределительных пунктов. Фактором риска могут стать праздники — майские пикники часто заканчиваются пожарами. Поэтому мы просим жителей быть предельно осторожными с огнем, по возможности не пользоваться жидкостью для розжига, следить за детьми».

В компании предприняты все меры для безаварийного прохождения пожароопасного периода: для ликвидаций возможных технологических нарушений созданы необходимые резервы материально-технических ресурсов, техники, оборудования и автотранспорта.

Дарья Косинцева
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