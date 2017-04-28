Родные отказались от младенца, которому мать совала в рот фаллоимитатор

20:08 28 апреля 2017 0

Малыш, мать которого "прославила" его в соцсетях, оказался никому не нужен Фото: Instagram

Бабушка и дедушка младенца, мать которого совала ему в род фаллоимитатор и выкладывала фотографии в соцсеть, отказались от малыша. После разразившегося скандала 29-летнюю москвичку отправили в психиатрическую лечебницу, а младенца поместили в дом ребенка.

Его ближайшие родственники — бабушка и дедушка, которые не живут вместе. Брать ответственность за малолетнего внука они не хотят, пишет Life.ru. По данным издания, дедушка регулярно интересуется судьбой малыша и дочери, но опеку над ним брать не готов. Бабушка интереса к внуку и его матери не проявляет.

Они выступили с предложением передать младенца под опеку паре — близким друзьям семьи.

Жительница Москвы ранее разместила в Instagram фото и видео, на которых младенец запечатлен рядом с фаллоимитатором. Как пояснила девушка, силиконовые предметы успокаивают малыша, у которого режутся зубы, напоминает информагентство Nation News. Пользователи соцсетей создали электронную петицию в защиту ребенка от неадекватной мамы.