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28 апреля 2017
20:08  28 апреля 2017 0

Родные отказались от младенца, которому мать совала в рот фаллоимитатор

Малыш, мать которого "прославила" его в соцсетях, оказался никому не нуженФото: Instagram

Бабушка и дедушка младенца, мать которого совала ему в род фаллоимитатор и выкладывала фотографии в соцсеть, отказались от малыша. После разразившегося скандала 29-летнюю москвичку отправили в психиатрическую лечебницу, а младенца поместили в дом ребенка.

Его ближайшие родственники — бабушка и дедушка, которые не живут вместе. Брать ответственность за малолетнего внука они не хотят, пишет Life.ru. По данным издания, дедушка регулярно интересуется судьбой малыша и дочери, но опеку над ним брать не готов. Бабушка интереса к внуку и его матери не проявляет.

Они выступили с предложением передать младенца под опеку паре — близким друзьям семьи.

Жительница Москвы ранее разместила в Instagram фото и видео, на которых младенец запечатлен рядом с фаллоимитатором. Как пояснила девушка, силиконовые предметы успокаивают малыша, у которого режутся зубы, напоминает информагентство Nation News. Пользователи соцсетей создали электронную петицию в защиту ребенка от неадекватной мамы.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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