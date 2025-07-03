Стало известно, как Азербайджан пострадает от ухода с российского рынка

Азербайджан рискует потерять больше миллиарда долларов при уходе с рынка России
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Азербайджанский бизнес в случае утраты российского рынка может потерять больше миллиарда долларов
Азербайджанский бизнес в случае утраты российского рынка может потерять больше миллиарда долларов Фото:

Азербайджанская экономика может понести ощутимые убытки, если экспорт в Россию будет полностью прекращен. По оценке экспертов, основанной на данных платформы ООН Comtrade, потери составят около 1,2 миллиарда долларов — это 4,4% от общего объема экспорта страны.

«По итогам прошлого года Азербайджан экспортировал товаров на 26,6 миллиарда долларов. Из них почти 1,2 миллиарда, или 4,4%, пришлись на поставки в Россию», — приводит подсчеты РИА Новости. В то же время для России возможный разрыв торговых связей с Азербайджаном будет менее заметен. На долю Баку приходится всего 0,8% от общего объема российского экспорта. По итогам 2024 года он составил 433,1 миллиарда долларов, из которых на Азербайджан пришлось 3,6 миллиарда. Это на 15% больше, чем годом ранее.

По данным за прошлый год, общий объем азербайджанского экспорта составил 26,6 миллиарда долларов. При этом экспорт в Россию сократился на 1,5%, а весь внешний товарооборот страны — почти на 20%.

Азербайджанские власти приняли решение аннулировать ряд культурных мероприятий с участием российских исполнителей и организаций, а также отказаться от участия в совместном заседании межпарламентских комиссий с Российской Федерацией. Данные шаги связаны с  задержанием граждан Азербайджана, произошедшим 27 июня в Екатеринбурге. Министерство иностранных дел Азербайджана направило официальный протест российской стороне, настаивая на тщательном разбирательстве происшествия. В то же время представители России считают реакцию Баку чрезмерно резкой.

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Азербайджанская экономика может понести ощутимые убытки, если экспорт в Россию будет полностью прекращен. По оценке экспертов, основанной на данных платформы ООН Comtrade, потери составят около 1,2 миллиарда долларов — это 4,4% от общего объема экспорта страны. «По итогам прошлого года Азербайджан экспортировал товаров на 26,6 миллиарда долларов. Из них почти 1,2 миллиарда, или 4,4%, пришлись на поставки в Россию», — приводит подсчеты РИА Новости. В то же время для России возможный разрыв торговых связей с Азербайджаном будет менее заметен. На долю Баку приходится всего 0,8% от общего объема российского экспорта. По итогам 2024 года он составил 433,1 миллиарда долларов, из которых на Азербайджан пришлось 3,6 миллиарда. Это на 15% больше, чем годом ранее. По данным за прошлый год, общий объем азербайджанского экспорта составил 26,6 миллиарда долларов. При этом экспорт в Россию сократился на 1,5%, а весь внешний товарооборот страны — почти на 20%. Азербайджанские власти приняли решение аннулировать ряд культурных мероприятий с участием российских исполнителей и организаций, а также отказаться от участия в совместном заседании межпарламентских комиссий с Российской Федерацией. Данные шаги связаны с  задержанием граждан Азербайджана, произошедшим 27 июня в Екатеринбурге. Министерство иностранных дел Азербайджана направило официальный протест российской стороне, настаивая на тщательном разбирательстве происшествия. В то же время представители России считают реакцию Баку чрезмерно резкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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