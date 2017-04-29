14:03 29 апреля 2017 0

Властям Турции не понравилось, как оценили их лидера Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Турецкие власти заблокировали «Википедию» из-за нарушений закона в стране. Это произошло после того, как в открытой энциклопедии турецкого лидера Реджепа Эрдогана назвали диктатором.

Присутствие ресурса на территории страны признали нежелательным, перед этим власти провели техническую и юридическую оценку «Википедии», пишет агентство Nation News. Было решено закрыть доступ к ресурсу с субботы, 29 апреля. Что именно не устроило проверяющих в «Википедии», не уточняется.