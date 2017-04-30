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30 апреля 2017
29 апреля 2017
08:20  30 апреля 2017 0

На выступлении Трампа забросали российскими флагами. ВИДЕО

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
В Дональда Трампа бросили российские флагиФото: depositphotos.com © URA.RU

Во время выступления президента США Дональда Трампа мужчина бросил в воздух охапку российских флагов. Инцидент произошел на митинге перед своими сторонниками Трампа в Пенсильвании, момент удалось запечатлеть на камеры.

«Во время речи Трампа кто-то, по-видимому, бросил связку российских флагов в воздух прямо перед камерой», — написал журналист CNBC Стивен Копак, опубликовавший отрывок выступления.

В Трампа прилетела целая горсть небольших российских флагов, но он не отреагировал на это и продолжил свою речь, пишет информагентство Nation News. Выступление Трампа, как отмечает издание, было посвящено 100 дням его пребывания на посту, а также ближайшим планам Белого дома касательно внутренней и внешней политики. Сам президент назвал первые 100 дней у власти очень продуктивными.

Ранее, как напоминает «Газета.Ru», в Вашингтоне активисты раздавали российские флаги в то время, как американский лидер выступал перед нацией.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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