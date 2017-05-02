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01 мая 2017
30 апреля 2017
29 апреля 2017
12:47  02 мая 2017 3

В уральском ресторане торгуют роллами цветов георгиевской ленточки. Ветераны обиделись

День народного единства: крестный ход и русский марш. Екатеринбург, мчс россии, нод, национально-освободительное движение, георгиевская лента, день народного единства, 4ноября, шествие
Неэтичное использование георгиевской ленточки стало темой для дискуссий перед Днем ПобедыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские ветераны возмущены появлением в продаже роллов, украшенных в цвета георгиевской ленточки, с названием «День победы». Неравнодушные уральцы назвали «кощунством» ход предпринимателей.

Неоднозначное блюдо появилось в меню ресторана доставки японской кухни «Сушкоф». На официальном сайте организации опубликовано изображение товара. Роллы украшены в черный и оранжевый цвета — двуколор георгиевской ленточки. Продаются они по 218 рублей за порцию.

Зампредседателя свердловской общественной организации ветеранов войны, пенсионеров Виктор Терещенко в беседе с «URA.RU» заявил, что продажа такого блюда — это оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

Общественники попросили предпринимателей прекратить продажу таких роллов
Фото: скриншот сайта «Сушкоф»

«Это самое настоящее кощунство. Я понимаю, у нас в стране свобода мышления, демократия, но есть же пределы. Это оскорбляет ветеранов и принижает достоинство ордена Святого Георгия. Цвета георгиевской ленточки принадлежат чем-то святому, нельзя их просто так ляпать повсюду, куда ум подскажет. А тут вообще еда — это какое-то издевательство», — сказал нашему агентству Терещенко.

Собеседник «URA.RU» призвал ресторан вывести блюдо из продажи. Узнать реакцию продавцов японской кухни на это предложение оперативно не удалось. В офисе компании пообещали дать комментарий позднее.

Ранее стало известно о планах членов Общественной палаты организовать рейды в Москве против неэтичного использования изображения георгиевской ленты и других символов Победы. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет позиции по вопросу о необходимости ограничить использование георгиевских ленточек.

Сергей Дианов
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