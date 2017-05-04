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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
13:46  04 мая 2017 0

Аудитор госзаказов на Ямале получает в десятки раз меньше депутатов и чиновников

Андрей Рогожкин, ФАС ЯНАО, рогожкин андрей
Глава управления ФАС Ямала раскрыл сведения о доходах за 2016 годФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Глава управления ФАС Ямала Андрей Рогожкин раскрыл сведения о доходах за 2016 год. Он стал и. о. главы ведомства осенью 2016 года, до этого работал в Кировской области.

По данным официальной декларации, Рогожкин заработал в отчетный период 1,4 млн рублей. Вместе с супругой он владеет квартирой, также у него есть гараж. Автомобиля в собственности руководителя нет. В пользовании Рогожкина — квартира, комната и земельный участок.

Доходы руководителя управления ФАС в десятки раз ниже зарплат региональных чиновников — в том числе аудиторов Счетной палаты, депутатов, госслужащих. По данным Росстата, средняя зарплата чиновников окружной администрации в январе—сентябре 2016 года составила 151 тыс. рублей. Этот факт не раз назывался одной из причин недостатка квалифицированных кадров, большой текучки и проблем с набором сотрудников.

Юлия Фролова
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