Протест студентов сработал. Власти Прикамья готовы идти навстречу учащимся

15:24 04 мая 2017 1

Максим Решетников оценил напор студентов, протестующих против ограничения числа поездок по проездному Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Студенты, выступающие за безлимитный проездной, встретились с главой Минобра Пермского края Раисой Кассиной. Министр сообщил, что краевые власти готовы пойти навстречу учащимся, которым не хватает ограниченного числа поездок по льготным документам.

С 1 января администрация Перми начала вводить электронный проездной с ограничением по количеству поездок — 90 в месяц. Это вызвало массу недовольства со стороны студентов и пенсионеров. Тогда администрация Перми предложила увеличить число поездок по лимитированному электронному проездному с 90 до 120. Но при этом стоимость льготного проездного вырастет до 1440 рублей, в то время как 90 льготных поездок обходились пользователям в 1080 рублей.

«Город считает поездки только на учебу, а у студентов есть еще и другие дела (внеучебная деятельность, например), при этом город говорит, что это личное дело студентов, почему мы им должны оплачивать все это? Но я за то, что студент должен жить полнокровной жизнью, он должен во всем участвовать, иначе это вообще не студент. А если мы дадим мало поездок, заставим сидеть его дома — это не наш вариант вообще», — сказала Раиса Кассина.

Министр отметил, что врио губернатора Максим Решетников готов обсуждать вопрос с отменой лимита по проездному, но «он не тот человек, который принимает решения молниеносно». По словам главы Минобра, руководитель Прикамья обратил внимание на проблему ограниченного числа поездок по проездному после того, как представитель инициативной группы Егор Комягин задал ему соответствующий вопрос на встрече со студентами в Пермском политехе. «Максим Геннадьевич отметил, что ребята умные, толковые, говорят аргументированно, хочется их слышать, они хорошо подготовлены», — отметила Раиса Кассина.

Также министр поинтересовался у студентов, успевают ли они учиться в борьбе за проездной. «Мы ответили, что учимся хорошо и все успеваем», — рассказал «URA.RU» участник встречи Егор Комягин.