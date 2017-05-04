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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
17:18  04 мая 2017 0

Бюджет Ямала выделяет 76 млн рублей фонду, из-за которого обыскивали замгубернатора

Отработка учений в магнитогорском аэропорту и горбольнице №1 по лихорадке Эбола, деньги
На Ямале создают еще больше центров и фондов за бюджетные деньгиФото: Илья Московец © URA.RU

Власти Ямала выделяют около 76 млн рублей «Гарантийному фонду поддержки малого предпринимательства». Деньги пойдут на создание двух организаций и помощь бизнесменам. Об этом говорится в постановлении правительства Ямала.

В том числе на деньги бюджета будут созданы центр поддержки предпринимательства и центр инноваций социальной сферы. На создание первого центра будет направлено 29 млн рублей (в том числе 20,3 млн рублей — за счет средств окружного бюджета, 8,7 млн рублей — деньги федерации). Вторая организация потребует 10 млн рублей.

На помощь бизнесменам готовы направить через «Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства» 36,8 млн рублей. На эти деньги нужно помочь как минимум 12 предпринимателям.

Фонд микрофинансирования малого предпринимательства и гарантийный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства становились объектами проверки силовиков в рамках изучения деятельности замгубернатора Василия Степанова и его отца. Работой фондов заинтересовалась прокуратура ЯНАО. Ведомство отмечало, что фонды вместо уставной деятельности по поддержке малого бизнеса занимаются размещением средств на банковских депозитах. Правда, уголовное дело так и не было доведено до суда, по неофициальным данным агентства, доказательств оказалось недостаточно. Зато скандал решил вопрос с отставкой члена правительства. Василий Степанов почти сразу ушел с поста замгубернатора по экономике.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
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