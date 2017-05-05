16:13 05 мая 2017 0

На фоне махинаций руководства компании ущерб выглядит смешным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мошенница, похитившая более 1,5 млн рублей у дольщиков «Гринфлайта», получила условный срок. Однако женщина потребовала оправдательного приговора, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области.

В 2012 году директор ООО Консалтинговая группа «Дипломат» Мария Усова заключила три агентских договора о приобретении квартир у ООО «Гринфлайт». При этом в тексте документов содержалась заведомо ложная информация о государственной регистрации договоров долевого участия между ней и «Гринфлайтом». «Внесли аванс, оплатили по предоплате агентскую комиссию. С тех пор — ни квартиры, ни денег. Более того — в „Дипломате“ нам заявили, что, несмотря на решение суда Центрального района г. Челябинска, никаких денег мы никогда не увидим. Вот тут они слово держат крепко!» — рассказывал один из потерпевших. Сообщив при этом, что от имени группы «Дипломат» и после этого на сайтах о недвижимости размещались десятки объявлений о продаже квартир.

В общей сложности жертвы Усовой лишились 1 млн 542 тыс. рублей. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Приговоренная в январе 2017 года к трехлетнему условному сроку, бизнес-леди попыталась оспорить вердикт в областном суде. Ее адвокаты, указывая на гражданско-правовой характер отношений Усовой с клиентами, считали ее вину недоказанной и требовали оправдать предпринимательницу. Однако понимания в апелляционной инстанции не нашли.

Тем временем, расследование уголовного дела в отношении руководства самого «Гринфлайта» продолжается. Объем выведенных из компании средств дольщиков достиг уже 11 млрд рублей. В региональном полицейском главе вынуждены нарастить состав следственной группы, работающей по делу о крахе компании.