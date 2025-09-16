Челябинский депутат Ботов поддержал запрет рекламы энергетиков для детей

Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Евгений Ботов выступил за запрет рекламы энергетических напитков, направленной на детей. Соответствующую инициативу он прокомментировал URA.RU.
«Данный запрет направлен на защиту здоровья молодежи, но эффективность будет зависеть от соблюдения и контроля. Надеюсь, что меры смогут снизить уровень потребления энергетиков в нашей стране и сохранить здоровье молодого поколения», — отметил депутат.
Ботов подчеркнул, что энергетики связаны с рисками для здоровья подростков, включая скачки давления, бессонницу и нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Он также уточнил, что Россия является одной из стран с высоким уровнем потребления таких напитков среди молодежи, а маркетинг часто вводит потребителей в заблуждение, представляя продукт как «полезный» или «витаминизированный».
Ранее URA.RU сообщало, что с 1 марта 2026 года в России запретят рекламировать энергетические напитки детям и упоминать в их составе витамины и БАДы. Поправки к закону о рекламе перенесли с первоначальной даты 1 сентября 2025 года. Причиной стало то, что авторы законопроекта не успели подготовить все необходимые изменения ко второму чтению. Производители также будут обязаны размещать предупреждение о вреде чрезмерного употребления такой продукции.
