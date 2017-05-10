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Главные новости Свердловской области
11:13  10 мая 2017 0

В Екатеринбурге расстреляли машину реанимации

Клипарт. Екатеринбург, реанимация, скорая помощь
Неизвестных, напавших на реанимацию, ищутФото: Александр Мамаев © URA.RU

Машину скорой помощи обстреляли на Уралмаше. Реанимационную машину неизвестный атаковал в одном из дворов Екатеринбурга на улице Машиностроителей. Огонь велся предположительно из пневматического оружия.

«По данному факту, с учетом важности защиты прав работников скорой медицинской помощи, следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбург организовано проведение доследственной проверки», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

При осмотре машины установлено, что в ее попало три пули.

Александр Лукманов
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