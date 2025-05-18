В Европе испугались украинской мафии, которая метит в ЕС

Сийярто призвал не пускать Украину в Евросоюз
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Сийярто заявил, что украинскую мафию нельзя пускать в ЕС
Сийярто заявил, что украинскую мафию нельзя пускать в ЕС Фото:

Украина не должна быть принята в Евросоюз, так как является самой коррумпированной страной Европы и может стать источником преступности для других государств сообщества. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече руководства и активистов партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Будапеште.

«Украина — самая коррумпированная страна в Европе, находящаяся в состоянии войны. Это страна, из которой сотни тысяч рабочих наводнили бы венгерский рынок труда. Если мы пустим их в Европейский союз, то он станет местом, где появится украинская мафия», — передает ТАСС слова Сийярто.

По мнению венгерского политика, поспешное вступление Украины в ЕС, за которое выступает Брюссель, приведет к прямому военному столкновению с Россией. Министр также подчеркнул, что Украина сейчас не готова к присоединению к Евросоюзу «ни в одном аспекте». Сийярто выразил опасения, что интеграция страны в европейское сообщество может привести к негативным социальным и экономическим последствиям для Венгрии и других стран ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перспектива вступления Украины в Евросоюз представляет собой угрозу для интересов Венгрии, пишет RT. По словам Орбана, его страна не желает, чтобы из самого безопасного государства Европы сделали рассадник организованной преступности, и не допустит, чтобы венгерские финансовые средства через Брюссель направлялись на Украину.

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Украина не должна быть принята в Евросоюз, так как является самой коррумпированной страной Европы и может стать источником преступности для других государств сообщества. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече руководства и активистов партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Будапеште. «Украина — самая коррумпированная страна в Европе, находящаяся в состоянии войны. Это страна, из которой сотни тысяч рабочих наводнили бы венгерский рынок труда. Если мы пустим их в Европейский союз, то он станет местом, где появится украинская мафия», — передает ТАСС слова Сийярто. По мнению венгерского политика, поспешное вступление Украины в ЕС, за которое выступает Брюссель, приведет к прямому военному столкновению с Россией. Министр также подчеркнул, что Украина сейчас не готова к присоединению к Евросоюзу «ни в одном аспекте». Сийярто выразил опасения, что интеграция страны в европейское сообщество может привести к негативным социальным и экономическим последствиям для Венгрии и других стран ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перспектива вступления Украины в Евросоюз представляет собой угрозу для интересов Венгрии, пишет RT. По словам Орбана, его страна не желает, чтобы из самого безопасного государства Европы сделали рассадник организованной преступности, и не допустит, чтобы венгерские финансовые средства через Брюссель направлялись на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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