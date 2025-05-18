В Европе испугались украинской мафии, которая метит в ЕС

Украина не должна быть принята в Евросоюз, так как является самой коррумпированной страной Европы и может стать источником преступности для других государств сообщества. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече руководства и активистов партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Будапеште.
«Украина — самая коррумпированная страна в Европе, находящаяся в состоянии войны. Это страна, из которой сотни тысяч рабочих наводнили бы венгерский рынок труда. Если мы пустим их в Европейский союз, то он станет местом, где появится украинская мафия», — передает ТАСС слова Сийярто.
По мнению венгерского политика, поспешное вступление Украины в ЕС, за которое выступает Брюссель, приведет к прямому военному столкновению с Россией. Министр также подчеркнул, что Украина сейчас не готова к присоединению к Евросоюзу «ни в одном аспекте». Сийярто выразил опасения, что интеграция страны в европейское сообщество может привести к негативным социальным и экономическим последствиям для Венгрии и других стран ЕС.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перспектива вступления Украины в Евросоюз представляет собой угрозу для интересов Венгрии, пишет RT. По словам Орбана, его страна не желает, чтобы из самого безопасного государства Европы сделали рассадник организованной преступности, и не допустит, чтобы венгерские финансовые средства через Брюссель направлялись на Украину.
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