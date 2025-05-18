Зеленский заявил, что готов к диалогу с Россией в любом формате

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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией в любом формате
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией в любом формате Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией в любом формате и выразил благодарность Ватикану за предложение стать площадкой для переговоров. Об этом он сообщил после встречи с Папой Римским Львом XIV.

«Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов», — написал Зеленский в своем официальном telegram-канале.

Глава Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетил Ватикан для участия в церемонии интронизации нового Папы Римского Льва XIV. Также в состав официальной украинской делегации вошли руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Ранее Папа Римский Лев XIV выступил с инициативой предоставить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Москвой и Киевом, пишет RT. Об этом сообщил кардинал Пьетро Паролин, занимающий пост государственного секретаря Святого престола. Понтифик также выражал готовность выступить посредником в процессе урегулирования вооруженных конфликтов в различных регионах мира.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией в любом формате и выразил благодарность Ватикану за предложение стать площадкой для переговоров. Об этом он сообщил после встречи с Папой Римским Львом XIV. «Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов», — написал Зеленский в своем официальном telegram-канале. Глава Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетил Ватикан для участия в церемонии интронизации нового Папы Римского Льва XIV. Также в состав официальной украинской делегации вошли руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига. Ранее Папа Римский Лев XIV выступил с инициативой предоставить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Москвой и Киевом, пишет RT. Об этом сообщил кардинал Пьетро Паролин, занимающий пост государственного секретаря Святого престола. Понтифик также выражал готовность выступить посредником в процессе урегулирования вооруженных конфликтов в различных регионах мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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