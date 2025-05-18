Зеленский заявил, что готов к диалогу с Россией в любом формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией в любом формате и выразил благодарность Ватикану за предложение стать площадкой для переговоров. Об этом он сообщил после встречи с Папой Римским Львом XIV.
«Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов», — написал Зеленский в своем официальном telegram-канале.
Глава Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетил Ватикан для участия в церемонии интронизации нового Папы Римского Льва XIV. Также в состав официальной украинской делегации вошли руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.
Ранее Папа Римский Лев XIV выступил с инициативой предоставить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Москвой и Киевом, пишет RT. Об этом сообщил кардинал Пьетро Паролин, занимающий пост государственного секретаря Святого престола. Понтифик также выражал готовность выступить посредником в процессе урегулирования вооруженных конфликтов в различных регионах мира.
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