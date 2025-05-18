В США заявили о неэффективности санкций

Введенные санкции против России при предыдущей администрации Соединенных штатов были неэффективны. Вашингтону требуется ужесточить ограничительные меры совместно с европейскими партнерами. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«Соединенные Штаты не колеблясь ужесточат санкции против России вместе с нашими европейскими партнерами. Но я могу сказать вам, что санкции были очень неэффективны во время администрации экс-президента США Байдена. Они оставались на низком уровне из-за их страха роста внутренних цен на нефть», — процитировал слова Бессента телеканал NBC.
Бессент не назвал возможные сроки введения новых санкций против РФ. По его словам, в этом вопросе важно учесть ход переговоров с Москвой по урегулированию ситуации на Украине.
Как сообщало URA.RU ранее, по словам американского госсекретаря Марко Рубио, конгресс США может ужесточить антироссийские санкции в ближайшее время. Не исключено, что катализатором для этого станет отсутствие прогресса на переговорах по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.
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