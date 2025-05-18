18 мая 2025

В США заявили о неэффективности санкций

Глава Минфина США Бессент: антироссийские санкции были неэффективны при Байдене
© Служба новостей «URA.RU»
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В США снова озвучили готовность ужесточить антироссийские санкции
В США снова озвучили готовность ужесточить антироссийские санкции Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Введенные санкции против России при предыдущей администрации Соединенных штатов были неэффективны. Вашингтону требуется ужесточить ограничительные меры совместно с европейскими партнерами. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Соединенные Штаты не колеблясь ужесточат санкции против России вместе с нашими европейскими партнерами. Но я могу сказать вам, что санкции были очень неэффективны во время администрации экс-президента США Байдена. Они оставались на низком уровне из-за их страха роста внутренних цен на нефть», — процитировал слова Бессента телеканал NBC.

Бессент не назвал возможные сроки введения новых санкций против РФ. По его словам, в этом вопросе важно учесть ход переговоров с Москвой по урегулированию ситуации на Украине.

Как сообщало URA.RU ранее, по словам американского госсекретаря Марко Рубио, конгресс США может ужесточить антироссийские санкции в ближайшее время. Не исключено, что катализатором для этого станет отсутствие прогресса на переговорах по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

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Введенные санкции против России при предыдущей администрации Соединенных штатов были неэффективны. Вашингтону требуется ужесточить ограничительные меры совместно с европейскими партнерами. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. «Соединенные Штаты не колеблясь ужесточат санкции против России вместе с нашими европейскими партнерами. Но я могу сказать вам, что санкции были очень неэффективны во время администрации экс-президента США Байдена. Они оставались на низком уровне из-за их страха роста внутренних цен на нефть», — процитировал слова Бессента телеканал NBC. Бессент не назвал возможные сроки введения новых санкций против РФ. По его словам, в этом вопросе важно учесть ход переговоров с Москвой по урегулированию ситуации на Украине. Как сообщало URA.RU ранее, по словам американского госсекретаря Марко Рубио, конгресс США может ужесточить антироссийские санкции в ближайшее время. Не исключено, что катализатором для этого станет отсутствие прогресса на переговорах по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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