Франция выступила с заявлением по поводу членства Украины в НАТО

Лидер партии «Реконкиста» Земмур: Украина должна стать внеблоковым государством
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Во Франции отказали Украине во вступлении в НАТО
Во Франции отказали Украине во вступлении в НАТО Фото:

Украина не может вступить в Североатлантический альянс и должна стать внеблоковым государством. Такое мнение выразил лидер французской партии «Реконкиста» Эрик Земмур.

«Украина должна быть признана нейтральным государством. Надо было, чтобы господин [президент Франции Эмманюэль] Макрон сказал господину [президенту РФ Владимиру] Путину, что Украина не вступит в НАТО», — приводит слова политика Le Figaro. По словам Земмура, если бы нейтральный статус Украины был закреплен раньше, вооруженного конфликта в этой стране можно было бы избежать.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина ранее заявляла, что членство страны в альянсе закреплено в его документах, однако представители США и генсек НАТО Марк Рютте подчеркивали невозможность такого шага в текущих условиях. Российская сторона неоднократно отмечала, что отказ Киева от вступления в НАТО может способствовать мирному урегулированию конфликта.

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Украина не может вступить в Североатлантический альянс и должна стать внеблоковым государством. Такое мнение выразил лидер французской партии «Реконкиста» Эрик Земмур. «Украина должна быть признана нейтральным государством. Надо было, чтобы господин [президент Франции Эмманюэль] Макрон сказал господину [президенту РФ Владимиру] Путину, что Украина не вступит в НАТО», — приводит слова политика Le Figaro. По словам Земмура, если бы нейтральный статус Украины был закреплен раньше, вооруженного конфликта в этой стране можно было бы избежать. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина ранее заявляла, что членство страны в альянсе закреплено в его документах, однако представители США и генсек НАТО Марк Рютте подчеркивали невозможность такого шага в текущих условиях. Российская сторона неоднократно отмечала, что отказ Киева от вступления в НАТО может способствовать мирному урегулированию конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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