В Екатеринбурге из пруда выловили утопленника

Труп мог находиться в воде несколько дней
На Визовском пруду в Екатеринбурге обнаружено тело мужчины. Информацию об этом сообщил источник URA.RU в экстренных службах города.
«Предположительно, мужчина мог утонуть несколько дней назад. Тело всплыло в месте, к которому трудно подобраться», — сообщил собеседник агентства. На месте работают полицейские и врачи скорой помощи. По одной из версий, мужчина мог удариться головой и умереть прямо в воде.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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