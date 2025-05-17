17 мая 2025

В Екатеринбурге из пруда выловили утопленника

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Труп мог находиться в воде несколько дней
Труп мог находиться в воде несколько дней Фото:

На Визовском пруду в Екатеринбурге обнаружено тело мужчины. Информацию об этом сообщил источник URA.RU в экстренных службах города.

«Предположительно, мужчина мог утонуть несколько дней назад. Тело всплыло в месте, к которому трудно подобраться», — сообщил собеседник агентства. На месте работают полицейские и врачи скорой помощи. По одной из версий, мужчина мог удариться головой и умереть прямо в воде. 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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На Визовском пруду в Екатеринбурге обнаружено тело мужчины. Информацию об этом сообщил источник URA.RU в экстренных службах города. «Предположительно, мужчина мог утонуть несколько дней назад. Тело всплыло в месте, к которому трудно подобраться», — сообщил собеседник агентства. На месте работают полицейские и врачи скорой помощи. По одной из версий, мужчина мог удариться головой и умереть прямо в воде.  Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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