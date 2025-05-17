17 мая 2025

Мигрант открыл стихийную кальянную под окнами свердловского правительства. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец «заведения» ищет работников «только славянской внешности»
Владелец «заведения» ищет работников «только славянской внешности» Фото:

В Екатеринбурге мигрант организовал стихийную кальянную напротив здания правительства Свердловской области. Им оказался 24-летний гражданин Таджикистана Бехан Айниев, заявил член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

Айниев разместил в социальных сетях страницу заведения и начал набор сотрудников на летний сезон. «Согласно объявлению — „обязательно славянской внешности“», — отметил Чукреев в своем telegram-канале. 

Помимо этого, к мужчине возникли вопросы по поводу соблюдения российского законодательства: «Он выкладывает видеозаписи, где за рулем превышает скорость и проезжает на красный свет», — заявил общественник. 

Выездная кальянная появилась под окнами свердловского правительства в начале мая. Необходимых документов и разрешений у работников «заведения» нет, а на любые замечания они реагируют агрессивно. 

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В Екатеринбурге мигрант организовал стихийную кальянную напротив здания правительства Свердловской области. Им оказался 24-летний гражданин Таджикистана Бехан Айниев, заявил член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. Айниев разместил в социальных сетях страницу заведения и начал набор сотрудников на летний сезон. «Согласно объявлению — „обязательно славянской внешности“», — отметил Чукреев в своем telegram-канале.  Помимо этого, к мужчине возникли вопросы по поводу соблюдения российского законодательства: «Он выкладывает видеозаписи, где за рулем превышает скорость и проезжает на красный свет», — заявил общественник.  Выездная кальянная появилась под окнами свердловского правительства в начале мая. Необходимых документов и разрешений у работников «заведения» нет, а на любые замечания они реагируют агрессивно. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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