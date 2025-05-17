В Екатеринбурге мигрант организовал стихийную кальянную напротив здания правительства Свердловской области. Им оказался 24-летний гражданин Таджикистана Бехан Айниев, заявил член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
Айниев разместил в социальных сетях страницу заведения и начал набор сотрудников на летний сезон. «Согласно объявлению — „обязательно славянской внешности“», — отметил Чукреев в своем telegram-канале.
Помимо этого, к мужчине возникли вопросы по поводу соблюдения российского законодательства: «Он выкладывает видеозаписи, где за рулем превышает скорость и проезжает на красный свет», — заявил общественник.
Выездная кальянная появилась под окнами свердловского правительства в начале мая. Необходимых документов и разрешений у работников «заведения» нет, а на любые замечания они реагируют агрессивно.
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