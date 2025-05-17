17 мая 2025

В Екатеринбурге пьяный водитель потерял управление и влетел в отбойник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По версии очевидцев, водитель был пьян (архивное фото)
По версии очевидцев, водитель был пьян (архивное фото) Фото:

На улице Базовой в Екатеринбурге произошла серьезная авария. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, водитель потерял управление, задел бордюр и влетел в ограничитель. Скорее всего, он был пьян.

«Мужчина не справился с управлением, зацепился об бордюр, а потом врезался в ограничитель. Похоже, что водитель пьян», — цитирует слова свидетельницы ДТП telegram-канал «Екатеринбург ЧП». Авто двигалось в направлении торгового центра «Лемана Про».

Корреспондент URA.RU обратился в Госавтоинспекцию Екатеринбурга за подробностями. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото:

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На улице Базовой в Екатеринбурге произошла серьезная авария. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, водитель потерял управление, задел бордюр и влетел в ограничитель. Скорее всего, он был пьян. «Мужчина не справился с управлением, зацепился об бордюр, а потом врезался в ограничитель. Похоже, что водитель пьян», — цитирует слова свидетельницы ДТП telegram-канал «Екатеринбург ЧП». Авто двигалось в направлении торгового центра «Лемана Про». Корреспондент URA.RU обратился в Госавтоинспекцию Екатеринбурга за подробностями. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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