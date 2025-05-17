На улице Базовой в Екатеринбурге произошла серьезная авария. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, водитель потерял управление, задел бордюр и влетел в ограничитель. Скорее всего, он был пьян.
«Мужчина не справился с управлением, зацепился об бордюр, а потом врезался в ограничитель. Похоже, что водитель пьян», — цитирует слова свидетельницы ДТП telegram-канал «Екатеринбург ЧП». Авто двигалось в направлении торгового центра «Лемана Про».
Корреспондент URA.RU обратился в Госавтоинспекцию Екатеринбурга за подробностями. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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