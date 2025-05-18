Федеральную трассу Екатеринбург — Тюмень перекроют на четыре месяца. Карта

Участок трассы Екатеринбург — Тюмень перекроют до 15 сентября из-за ремонта
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Движение по трассе Екатеринбург — Тюмень ограничат с 19 мая по 15 сентября
Движение по трассе Екатеринбург — Тюмень ограничат с 19 мая по 15 сентября Фото:
Объезд участка
Объезд участка
Фото:

Участок федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень будет полностью перекрыт с 19 мая по 15 сентября из-за строительных работ. Ограничения затронут отрезок дороги с 16 по 19 километр, сообщают в Информационном центре правительства Тюменской области.

«В связи с проведением работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень будет полностью перекрыто движение с км 16 по км 19», — сказано в telegram-канале Инфоцентра. Для объезда участка автомобилистам предлагается маршрут через село Мезенское и поселок Белоярский.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе Тюменской области идут дорожные работы. По этой причине 17 мая на 285-м километре было введено реверсивное движение.

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Участок федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень будет полностью перекрыт с 19 мая по 15 сентября из-за строительных работ. Ограничения затронут отрезок дороги с 16 по 19 километр, сообщают в Информационном центре правительства Тюменской области. «В связи с проведением работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень будет полностью перекрыто движение с км 16 по км 19», — сказано в telegram-канале Инфоцентра. Для объезда участка автомобилистам предлагается маршрут через село Мезенское и поселок Белоярский. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе Тюменской области идут дорожные работы. По этой причине 17 мая на 285-м километре было введено реверсивное движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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