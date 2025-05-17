17 мая 2025

Самолет, летевший из Египта в Екатеринбург, экстренно сел в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину госпитализировали из аэропорта Сочи
Мужчину госпитализировали из аэропорта Сочи Фото:

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из египетского Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи. Одному из пассажиров стало плохо, его забрала скорая из аэропорта. Об этом сообщила одна из пассажирок рейса в социальных сетях.

«Рейс 3036 "Red Wings". Стало плохо человеку на борту самолета, пришлось экстренно сесть в аэропорту Сочи. Подъехала скорая, мужчину госпитализировали. Ждем дозаправку», — передает слова пассажирки telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в авиакомпанию Red Wings. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из египетского Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи. Одному из пассажиров стало плохо, его забрала скорая из аэропорта. Об этом сообщила одна из пассажирок рейса в социальных сетях. «Рейс 3036 "Red Wings". Стало плохо человеку на борту самолета, пришлось экстренно сесть в аэропорту Сочи. Подъехала скорая, мужчину госпитализировали. Ждем дозаправку», — передает слова пассажирки telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в авиакомпанию Red Wings. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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