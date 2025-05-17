Самолет, летевший из Египта в Екатеринбург, экстренно сел в Сочи

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из египетского Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи. Одному из пассажиров стало плохо, его забрала скорая из аэропорта. Об этом сообщила одна из пассажирок рейса в социальных сетях.
«Рейс 3036 "Red Wings". Стало плохо человеку на борту самолета, пришлось экстренно сесть в аэропорту Сочи. Подъехала скорая, мужчину госпитализировали. Ждем дозаправку», — передает слова пассажирки telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в авиакомпанию Red Wings. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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