Трампу понравилась встреча с Лавровым

22:05 10 мая 2017 0

Сергей Лавров удовлетворен итогами переговоров, проведенных в Белом доме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил американским журналистам, что встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым прошла «очень, очень хорошо». В свою очередь российский дипломат отметил, что новая администрация Белого дома — это «люди дела».

Лавров на итоговой пресс-конференции отметил, что на сегодняшних переговорах с Трампом, а также с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном они обсуждали не только ситуацию в Сирии, но и палестино-израильское урегулирование, ситуацию в Афганистане, а также конфликт на Украине, сообщает «Национальная служба новостей». Дипломат также подчеркнул, что несмотря на сложности в отношениях, Москва и Вашингтон должны совместными усилиями решать ключевые международные проблемы.

Лавров рассказал журналистам, что Тиллерсон и Трамп хотят и готовы договариваться, чтобы решать конкретные вопросы, от которых зависит и развитие страны, и благополучие граждан, а не для демонстрации своих достижений в сфере идеологических предпочтений, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Вместе с тем глава российского дипломатического ведомства отметил, что не обсуждал с Дональдом Трампом антироссийские санкции, пишет «Газета.Ru». «Это не наша проблема. Это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас», — заявил Лавров.

Официальный визит в США министра иностранных дел России завершится в четверг, 11 мая.