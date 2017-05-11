Названы возможные кандидаты на пост директора ФБР

05:45 11 мая 2017 0

Должность освободилась после увольнения Джеймса Коми за плохую работу Фото: Twitter/Fox News

Пятерых возможных кандидатов на пост главы ФБР представил Fox News. По версии телеканала, каждый из них в равной степени может занять освободившееся после увольнения Джеймса Коми кресло.

На должность претендуют губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, экс-начальник управления полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли, бывший руководитель администрации транспортной безопасности Джон Пистоле, конгрессмен от штата Южная Каролина Трей Гоуди, бывший заместитель генпрокурора по вопросам национальной безопасности Кеннет Вайнштейн, сообщает «Газета.ру».

Джеймс Коми был уволен с поста директора ФБР за «плохую работу» — такую причину озвучил президент США Дональд Трамп. В администрации президента отметили, что увольнение не связано с расследованием, которое проводил Коми, пытаясь найти доказательства связей Трампа с Россией.