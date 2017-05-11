{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 63,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 мая 2017
10 мая 2017
05:45  11 мая 2017 0

Названы возможные кандидаты на пост директора ФБР

Должность освободилась после увольнения Джеймса Коми за плохую работуФото: Twitter/Fox News

Пятерых возможных кандидатов на пост главы ФБР представил Fox News. По версии телеканала, каждый из них в равной степени может занять освободившееся после увольнения Джеймса Коми кресло.

На должность претендуют губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, экс-начальник управления полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли, бывший руководитель администрации транспортной безопасности Джон Пистоле, конгрессмен от штата Южная Каролина Трей Гоуди, бывший заместитель генпрокурора по вопросам национальной безопасности Кеннет Вайнштейн, сообщает «Газета.ру».

Джеймс Коми был уволен с поста директора ФБР за «плохую работу» — такую причину озвучил президент США Дональд Трамп. В администрации президента отметили, что увольнение не связано с расследованием, которое проводил Коми, пытаясь найти доказательства связей Трампа с Россией.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров