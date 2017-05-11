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11 мая 2017
10 мая 2017
01:09  11 мая 2017 0

Трамп раскрыл истинную причину увольнения директора ФБР

Официальная причина отставки главы ФБР — ошибки Коми как руководителяФото: Wikimedia

Президент США Дональд Трамп раскрыл истинную, по его словам, причину увольнения директора ФБР Джеймса Коми.

«Все очень просто. Он плохо справлялся с работой», — заявил Трамп журналистам во время фотосессии с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.

На дополнительные вопросы об увольнении Коми президент США отвечать отказался, отмечает «Газета.ру».

Между тем, вице-президент США Майкл Пенс ранее заявил, что Коми уволен не из-за расследования связей Трампа с Россией (такая версия весьма популярна у американских СМИ). У национальной разведки, подчеркнул он, нет никаких доказательств возможных связей Трампа с российским правительством и вмешательства России в выборы президента США. А официальная причина отставки главы ФБР — ошибки Коми как руководителя и вследствие этого падение репутации бюро, передает информагентство Nation News.

Ранее увольнение Коми поддержали генеральный прокурор Джефф Сешнс и его заместитель Род Розенстайн, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Наталья Володина
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