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11 мая 2017
09:16  11 мая 2017 1

Выпуск iPhone 8 могут отложить из-за инноваций

iphone 6 plus, айфон, apple, iphone 6, смартфон
Кнопки "Домой" у новой модели не будетФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания Apple может перенести старт продаж нового iPhone 8 на два-три месяца из-за проблем с производством экранов для новой модели. Таким образом, новинка может появиться на рынке в ноябре или декабре 2017 года.

В настоящее время Apple работает над тремя новыми iPhone, которые выпустят в этом году. Два из них получат название iPhone 7 и iPhone 7s Plus, на которых будут представлены небольшие обновления по сравнению с прошлогодними версиями, пишет «Федеральное агентство новостей».

iPhone 8 или iPhone Х будет содержать значительные обновления. Модель сможет похвастаться новой технологией экрана под названием «органический светодиод». Компания традиционно использует жидкокристаллические дисплеи в телефонах, не имеющие такой же цветовой точности, как OLED.

Известно, что экран iPhone 8 будет больше, чем у предыдущих моделей, а также пропадет кнопка «Домой».

Лев Истомин
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