Сенатор Федоров победил главу Чувашии Николаева в аппаратной борьбе

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Легендарный экс-президент Чувашии Федоров переиграл действующего губернатора
Легендарный экс-президент Чувашии Федоров переиграл действующего губернатора Фото:

Сенатор Николай Федоров добился попадания в сенаторскую тройку от республики Чувашия. Это произошло после того, как он надавил на главу республики Олега Николаева, изначально рассматривавшего другую кандидатуру. О том, что Федоров попал в список, сообщил сам Николаев. 

«Первым номером в списке значится Николай Васильевич Фёдоров. В случае моего избрания именно он будет представлен для назначения сенатором от Главы Чувашии. Это взвешенное решение, отражающее нашу стратегию по укреплению позиций региона на уровне федерации», — написал Николаев в своем telegram-канале. 

По данным агентства, еще месяц назад руководитель региона рассматривал на эту должность министра по делам национальностей республики Светлану Каликову. Несколько недель назад 67-летний экс-президент республики Федоров надавил на Николаева. Он пожаловался главному прокурору республики, заявив, что глава региона заставляет муниципальных депутатов оставить за него подпись для прохождения муниципального фильтра. 

В разрешение конфликтной ситуации вмешался федеральный центр. По словам инсайдера URA.RU, Николаеву порекомендовали включить Федорова в сенаторскую тройку на федеральном уровне.

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Сенатор Николай Федоров добился попадания в сенаторскую тройку от республики Чувашия. Это произошло после того, как он надавил на главу республики Олега Николаева, изначально рассматривавшего другую кандидатуру. О том, что Федоров попал в список, сообщил сам Николаев.  «Первым номером в списке значится Николай Васильевич Фёдоров. В случае моего избрания именно он будет представлен для назначения сенатором от Главы Чувашии. Это взвешенное решение, отражающее нашу стратегию по укреплению позиций региона на уровне федерации», — написал Николаев в своем telegram-канале.  По данным агентства, еще месяц назад руководитель региона рассматривал на эту должность министра по делам национальностей республики Светлану Каликову. Несколько недель назад 67-летний экс-президент республики Федоров надавил на Николаева. Он пожаловался главному прокурору республики, заявив, что глава региона заставляет муниципальных депутатов оставить за него подпись для прохождения муниципального фильтра.  В разрешение конфликтной ситуации вмешался федеральный центр. По словам инсайдера URA.RU, Николаеву порекомендовали включить Федорова в сенаторскую тройку на федеральном уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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