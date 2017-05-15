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11 мая 2017
13:26  15 мая 2017 1

В СКР по Югре опровергли связь с «посредником», предложившим за деньги развалить дело инспектора ГАИ

Брифинг о ситуации в спецшколе №2, Квасницкий Антон, руководитель следственного отдела по Сургуту
Согласно официальной версии СКР, следственный отдел по Сургуту, возглавляемый Антоном Квасницким, не имеет отношения к действиям мошенникаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре прокомментировали факт требования взятки у инспектора ГИБДД Сергея Иванова. По версии полицейского, ему было предложено заплатить 300 тыс. рублей в обмен на прекращение уголовного дела о превышении должностных полномочий при задержании.

По данным следователей, подозреваемый встретился с Ивановым и ввел его в заблуждение, так как не имел фактической возможности повлиять на ход расследования. В отношении жителя Сургута 1983 года возбуждено производство по признакам преступления ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере). Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления.

«Сведений о том, что кто-то из сотрудников СО [следственного отдела] по городу Сургут взаимодействовал с подозреваемым, не имеется, о подобных договоренностях в ходе процессуальной проверки информации не получено», — комментирует старший помощник руководителя регионального СКР по взаимодействию со СМИ Алина Никифорова.

Как сообщил «URA.RU» ранее инспектор Иванов, ему предложили выступить взяткодателем в обмен на прекращение уголовного преследования. Неизвестное лицо, представившись посредником, потребовало у гаишника 300 тыс. рублей. По словам Сергея Иванова, неизвестный обещал, что дело «развалится» в связи с новыми открывшимися обстоятельствами. Как продолжает полицейский, он согласился на сделку и обратился к сотрудникам ФСБ. В результате «контрольной закупки» неизвестный был задержан.

Напомним, что инспектор ГИБДД Сергей Иванов является подозреваемым в уголовном деле. По версии следствия, Иванов превысил свои должностные полномочия в ходе задержания. Сам Иванов считает дело против себя сфабрикованным, и уголовное преследование следствием того, что он, за месяц до инцидента, пытался привлечь за езду в нетрезвом виде сына экс-главы ГИБДД Югры Сергея Алгазина.

Игорь Волосин
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