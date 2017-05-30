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30 мая 2017
12:44  30 мая 2017 0

Россию назвали инициатором создания тайного канала между Кремлем и Белым домом

Отключение подсветки Кремля в рамках акции
Именно Россия якобы предложила зятю Трампа создать тайный канал связиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Во время встречи старшего советника и зятя президента Америки Джареда Кушнера с российским послом Сергеем Кисляком именно российская сторона настаивала на проведении засекреченных переговоров по Сирии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Fox News. При этом речь шла не о постоянном канале связи, а однократных звонках для обсуждения проблем сирийского кризиса.

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на информированных американских чиновников писала, что именно Кушнер был инициатором создания тайного канала связи между Кремлем и переходной командой американского лидера Дональда Трампа. Последний, как сообщает «Национальная служба новостей», позже опроверг эту информацию, заявив, что полностью доверяет своему зятю.

Следом информацию опровергли и в МИД РФ, отметив, что организация такой связи невозможна даже с технической стороны, пишет «Русская планета».

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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