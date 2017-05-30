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30 мая 2017
19:28  30 мая 2017 0

«Уральские авиалинии» оставили пермяков без велосипедов, потребовав 30 тысяч за 7 сантиметров

Первый прямой самолет с Китая: Хайнаньские авиалинии. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
Пассажирам пришлось оставить велосипеды в КрымуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермякам, летевшим рейсом «Уральских авиалиний» из Симферополя, пришлось оставить в Крыму свои велосипеды из-за неоднозначного требования перевозчика. Компания потребовала у клиентов доплатить за багаж 30 тысяч рублей. Поводом стало превышение нормы по габаритам на семь сантиметров.

В одном из пермских пабликов во «ВКонтакте» пассажир «Уральских авиалиний» рассказал, что с друзьями летел из Симферополя в Москву. С собой они везли три велосипеда в чехлах. Без проблем прошли регистрацию, один из велосипедистов заплатил за перевес. Уже в зоне вылета, когда до посадки оставалось около 10 минут, путешественников неожиданно вызвали к кассе авиакомпании.

«Они померили чехлы, и оказалось, что те на семь сантиметров не проходят по габаритам, поэтому надо за каждый доплатить по 10 тысяч рублей — итого 30 тысяч рублей», — сообщил автор поста. Пермяк заявил, что превышение габаритов в семь сантиметров вообще можно списать на погрешность рулетки, так как норма по размерам багажа для каждого пассажира была 203 сантиметра. В итоге пассажирам пришлось сдать велосипеды в камеру хранения.

«И почему надо было ждать почти начала посадки, 30 минут делали замеры? Если бы сказали сразу, то я успел бы снять вилку, и все было бы отлично. Навстречу никто не пошел. Я даже спустил вилку, но они уже явно дали понять, что велосипеды сняты и могут помочь только шесть купюр с Хабаровском», — негодует автор сообщения.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» пообещали позднее прокомментировать ситуацию.

Виктор Дорофеев
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