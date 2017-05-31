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Главные новости Пермского края
18:16  31 мая 2017 0

Пермского экс-министра отпустили под подписку о невыезде

Балуев в суде Пермь, балуев евгений
Силовики не стали настаивать на продлении домашнего ареста бывшему министру связиФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывшего министра связи Пермского края Евгения Балуева отпустили под подписку о невыезде. По информации «URA.RU», силовики не стали настаивать на продлении ему домашнего ареста.

Евгений Балуев является одним из обвиняемых по уголовному делу о хищении 31 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство сети многофункциональных центров. Также в отношении чиновника возбудили дело по факту хранения боеприпасов. С 6 июня прошлого года министр находился в СИЗО. Через некоторое время после ареста чиновник добровольно уволился из правительства Пермского края.

В марте защита Балуева попросила перевести его под домашний арест. Суд согласился с доводами адвоката экс-чиновника и отпустил подсудимого домой.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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